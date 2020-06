SMK na sneme rozhodne o novom vedení: Zmeny nastali aj v Demokratickej strane či Socialistov

BRATISLAVA - Mimoparlamentná strana SMK zrejme bude mať nové vedenie, rozhodnúť by sa o ňom malo na straníckom sneme, ktorý by sa mal konať 18. júla. Uviedol to tlačový tajomník strany Róbert Králik s tým, že o termíne rozhodli na sobotňajšej (20. 6.) Republikovej rade.

"Republiková rada mala za úlohu stanoviť termín a obsah kongresu. V hre bolo aj to, že by sa mali meniť stanovy, napokon sa to zamietlo, aby sa najskôr spravila zmena vedenia, potom bude zhruba rok na to, aby prebehla zmena stanov so všetkými atribútmi," priblížil Králik. Dodal, že do 4. júla sa majú uskutočniť okresné snemy, aby sa mohol konať veľký stranícky snem.

Králik poznamenal, že nominantom v súčasnom vedení sa končia mandáty. "Vyzerá to tak, že bude zvolené nové vedenie," uviedol s tým, že mená kandidátov ešte nie sú a ich navrhnutie bude úlohou okresných snemov. Zmeniť by sa podľa jeho slov mohol do budúcna napríklad počet členov vedenia, zúžiť by sa mohlo zo súčasných 17 na deväť členov.

Na Republikovej rade sa hovorilo aj o budúcom smerovaní strany. Podľa SMK by bolo dobré dať dokopy všetky maďarské strany na Slovensku. Králik zdôraznil, že o tom ale bude musieť rozhodnúť nové vedenie, ktoré na to bude mať mandát.

Zmeny v strane Socialisti.sk

V sobotu sa konal aj snem hnutia Socialisti.sk, na ktorom delegáti rozhodli o zmene vedenia. Eduarda Chmelára na poste predsedu nahradil Artur Bekmatov. Hnutie priblížilo, že za Bekmatova hlasovalo 55 delegátov z 57 prítomných. Chmelárovi pridelili status čestného predsedu. Členovia zvolili aj nových podpredsedov - Veroniku Balúšikovú, Milana Benkovského a Martina Štundu, ako aj 11-člennú Republikovú radu.

Podľa slov novozvoleného predsedu chcú Socialisti.sk ľuďom ponúknuť čisto ľavicové hnutie. V najbližšom období sa mienia zamerať najmä na dobudovanie štruktúr v regiónoch a na skvalitnení programu.

Zdroj: TASR/Marko Erd

Snem v Demokratickej stran

Nové vedenie si zvolila v sobotu na sneme aj Demokratická strana. Za jej predsedu bol zvolený Stanislav Rajnoha, za prvú podpredsedníčku Natália Blahová a za podpredsedu Miroslav Ivan. Snem zvolil aj nových členov predsedníctva a dozorných orgánov. "Demokratická strana je týmto personálne a programovo pripravená aktívne sa spolupodieľať na tom, aby Slovensko bolo slušnou krajinou," uviedla strana.