KORONAVÍRUS Matovič zvolal na brífing celé konzílium: Otvorené Poľsko a očakávaná zmena v nedeľu!

VIDEO Tlačový brífing premiéra s konzíliom odborníkov:

Premiér Matovič by mal dnes ráno podľa všetkého priblížiť zmeny v súvislosti s nedeľou ako sanitárnym dňom a tiež detaily o ďalšom otváraní hraníc. "Situácia na Slovensku je stabilná a tým pádom aj konzílium rozhodlo o uvoľňovaní zbytka opatrení," začína Matovič, ktorý má dnes zároveň o desiatej videosummit EÚ.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Otvorené dvere do Poľska a veľké podujatia

"K slobodným krajinám pribúda kľúčový partner - Poľsko. Od soboty, šiestej hodiny rannej bude možné cestovať do Poľska. Zvážiť by mali ľudia cestovanie do sliezskeho regiónu," začína Matovič s prvým oznámením uvoľnenia. "Druhá zmena je ohľadom hromadných podujatí. Nepočíta sa s hromadnými podujatiami nad 1000 osôb do konca roka. V situácii, kde sa však dá robiť šachovnicové sedenie, konzílium rozhodlo, že bude možné organizovať podujatia aj nad 1000 ľudí, čo sú hlavne športové podujatia," oznamuje premiér.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zelená pre maratóny

Mikas číta opatrenia, z ktorých konzílium upustilo. "Od 1. júla sa umožní organizácia hromadných podujatí výhradne pre podujatia za podmienok šachovnicového sedenia. Maximálna obsadenosť bude môcť byť do 50 % kapacity sedadiel. Tiež od júla sa súhlasí s organizovaním maratónov. Od 20. júna dochádza k nasledovným zmenám. Do zoznamu bezpečných krajín pribúda Poľsko. Zvážiť treba cestovať do sliezskeho regiónu," opakuje Mikas. Zaradil tam aj Čiernu Horu, Monako a Faerské ostrovy.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prevádzky majú povolenie otvoriť v nedeľu

"Umožňuje sa alternatívne podávanie sv. prijímania do dlane, neskôr bude možné aj podávanie do úst. V prípade, že by došlo ku kontaktu kňaza s tvárou, malo by dôjsť k dezinfekcii rúk. Ruší sa povinnosť merať teplotu účastníkom na štátnych úradoch a na kúpaliskách. Od soboty 26. jún sa ruší povinnosť uzavrieť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu ," informuje Mikas očakávané rozhodnutie, pričom sanitačné úkony bude musieť daná prevádzka uskutočniť aj tak.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Otvárajú sa aj stredné školy a v prípade taxislužieb sa ruší povinnosť pre pasažierov sedieť vzadu. Epidemiologička Henrieta Hudačková, ktorá sa brífingu tiež zúčastnila, zvýrazňuje, že sanitačný deň naďalej platí a bude sa uskutočňovať tak, ako by to malo byť v prevádzkovom poriadku. "Tá nedeľa bola ohľadom toho, pretože nie všetky prevádzky stihnú komplexnú deratizáciu a dezinsekciu uskutočniť za pár hodín," hovorí Hudáčková.