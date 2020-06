VRAŽDA KUCIAKA Medzi dôkazmi je aj veľká hotovosť! Kočner a Zsuzsová vysvetľujú správy z Threemy

V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó

Neprávoplatne odsúdený je už Miroslav Marček, ktorý sa priznal k vražde Kuciaka a Kušnírovej, ale aj k vražde podnikateľa Petra Molnára.

Právoplatne odsúdený je Zoltán Andruskó, ktorý mal vraždu sprostredkovať.

Marian Kočner je nerávoplatne odsúdený v kauze falšovania zmeniek spolu s Pavlom Ruskom

Všetci traja obžalovaní sú vo väzbe. Kočner je však vo väzbe pre kauzu zmenky

Na predchádzajúcich pojednávaniach vypovedali aj znalci, čítala sa časť Threemy

Zsuzsová sa niekoľkokrát dožadovala výpovede. Na začiatku vypovedať odmietla.

14:19 Roman Kvasnica hovorí, že v čase, keď si Kočner so Zsuzsovou písali o kožných chorobách, vyšiel článok Jána Kuciaka a Martina Turčeka. ktorý sa venoval Kočnerovmu pochybnému podnikaniu.

14:12 Zsuzsová žiada, aby mohla pristúpiť k senátu. Chcela predsedníčke senátu a sudkyni ukázať svoju tvár, aby tak demonštrovala to, že ju má doškriabanú, ako bolo spomenuté aj v správach medzi ňou a Kočnerom.

"Začalo sa to zbieraním podpisov, ktoré boli v rómskej komunite. Mám rozškriabanú tvár, aj z mojej paniky a aj z toho, že sa tam vyskytoval svrab. V prenesenom význame to znamenalo, že veci sa riešia a strana bude založená," vysvetľuje Zsuzsová správy o svrabe.

13:58 Zuzsová sa, okrem iného, Kočnerovi sťažovala aj na to, že jej nefunguje kreditná karta, ktorú jej dal. V správach sa rozprávali aj o svrabe. Podľa splnomocnenca Zlatici Kušnírovej išlo o šifry a malo sa to týkať vraždy Jána Kuciaka.

13:45 Komunikáciu číta advokát Roman Kvasniva a predsedníčka senátu Ružena Sabová. Ako väčšina Kočnerových správ, aj táto obsahuje plno vulgarizmov.

13:08 Po prestávke sa čítajú správy z mobilnej aplikácie Threema, ktoré už dávnejšie navrhol advokát Roman Kvasnica. Ide o komunikáciu medzi Alenou Zsuzsovou a Marianom Kočnerom.

12:15 Daniel Lipšic počas prestávky na hlavnom pojednávaní v kauze vraždy Kuciaka

12:00 Hlavné pojednávanie je prerušené do 13:00.

11:59 "Pani Zsuzsová zrejme nechce čítať celú tú komunikáciu, len vybrané veci, ak som to správne pochopil," pomáha jej Kočner. Zsuzsová s ním súhlasí. "Áno, pán Kočner to dobre pochopil," pritakáva obžalovaná.

11:54 Obhajca Aleny Zsuzsovej požiadal súd o extrakciu dát týkajúcich sa komunikácie s Dušanom Keménym. Ide o obrovské množstvo dát, sudkyňa preto žiada o vysvetlenie toho, prečo Zsuzsová žiada o takých rozsah dát. Podľa zsuzsovej je to podstatné, pretože sú tam dôkazy, ktoré ona považuje za podstatné.

"Je to dôležité z toho dôvodu, že v tejto komunikácie vyplýva, že hovorím pravdu, aj dôkazy o zakúpení a forme dovolenky. Tá zvyšná komunikácia objasňuje zakúpenie bieleho Mercedesu a predaj červeného Mercedesu," vysvetľuje Zsuzsová.

11:50 Prokurátor zatiaľ nemá žiadne ďalšie návrhy na vykonanie dôkazov. Splnomocnenec Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica ešte navrhoval vykonanie dôkazu z Threemy.

11:36 Ďalšími dôkazmi sú správy z Privat banky, z ktorých vyplýva, že Zsuzsová ani Sabó neboli klientami Privat banky. Ich zákazníkom bol Marian Kočner, ktorý tam mal bežný účet. Privat banka patrí finančnej skupine Penta. Na pojednávaní v minulosti vypovedal aj Jaroslav Haščák, s ktorým si mal Kočner písať o "odj*baní č*ráka".

11:17 Zsuzsová poukazuje na to, že v deň, kedy sa mali podľa obžaloby stretnúť s Kočnerom na to, aby jej vyplatil peniaze za vraždu Kuciaka, Tatrabanka neeviduje žiadne vklady ani výbery. Tvrdí, že s Kočnerom sa ani stretnúť nemohla, pretože keď vychádzal z banky, ona už bola na diaľnici domov.

11:07 K vstupom do bezpečnostnej schránky sa vyjadruje Marian Kočner. Ten vysvetľuje celý proces vstupu do banky a tvrdí, že za ten čas, ktorý je uvádzaný, to nie je možné stihnúť. Splnomocnenec Daniel Lipšic argumentuje tým, že banky sú od seba vzdialené 20 metrov, tým pádom sa to dá stihnúť.

Išlo o deň, kedy sa mali stretnúť Zsuzsová a Kočner stretnúť. Obžalovaný Kočner vysvetľuje aj to, čo robil v banke deň po vražde a prečo tam išiel dvakrát. Odvoláva sa na pojednávanie v kauze zmenky.

11:02 Kočnerov obhajca Marek Para žiada o prečítanie všetkých vstupov do bezečnostnej schránky. Do tejto schránky mohol vstupovať každý, kto sa preukázal preukazom totožnosti, mal kľúč a poznal heslo. Niekoľkokrát do tejto schránky vstúpila aj Kočnerova dcéra Karolína.

10:58 Pokračuje sa vo vykonávaní listinných dôkazov. Ide o dôkazy z Tatrabanky a prokurátor navrhol vylúčiť verejnosť. Obžalovaný Kočner však povedal, že to pokladá za zbytočné, pretože sám sa k týmto dôkazom chce vyjadrovať. "Nemám s tým žiadny problém, aby tu verejnosť bola," povedal Kočner. Senát nakoniec verejnosť nevylúčil a prokurátor číta listinné dôkazy.

10:50 Podľa Zsuzsovej zmizli dva mobilné telefóny. Tvrdí, že niekto stiahol jej komunikáciu zo starého mobilu a vložil ju do nového. "Komunikácia z roku 2013 s pánom Kočnerom sa záhadne objavila v novom mobile. Mám za to, že OČTK stiahlo túto komunikáciu do nového telefónu. Poukazujem aj na to, ze vyšetrovateľ OČTK bol kvôli tomuto telefónu za mnou v Nitre. Pýtal sa ma, koľko telefónov mi zobrali, lebo aj on sám zistil, že to nesedí. Vtedy som mu to vysvetlila, ale už sa to nedalo dať naspäť. A zmizol ešte jeden telefón, ktorý bol úplne čistý. Boli tam dve telefónne číslo. Jedno bolo moje a druhé na Úrad vlády Slovenskej republiky. Chcem poukázať na to, že celkovo mi bolo zadržaných osem mobilných telefónov, ale v zápisnici je ich iba šesť," povedala Zsuzsová.

10:38 Ďalším dôkazom je aj finančná hotovosť 23-tisíc eur v 200-eurových bankovkách. Tú z obálky vyťahuje predsedníčka senátu Ružena Sabová a podáva ich prokurátorovi, ktorý ich ukazuje Zsuzsovej.

"Suma v počte bankoviek sa vkladá na depozitný účet Špeciaizovaného trestného súdu," uviedla Sabová rovnako ako pri predchádzajúcom peňažnom dôkaze.

"Chcela by som uviesť, že táto suma sú zvyšné peniaze z 30-tisíc eur, ktoré mi dal pán Kočner. Dal mi to preto, že keby sa mne niečo stalo alebo jemu, aby mala moja dcéra peniaze na život," povedala Zsuzsová. Zsuzsová aj Kočner tvrdia, že bol krstným otcom Zsuzsovej dcéry a finančne ju aj podporoval.

10:34 Ďalšie dôkazy sú SIM-karty a mobilné telefóny. Prokurátor dôkaz vždy vytiahne zo zalepenej obálky a ukáže poškodeným, splnomocnencom aj obžalovaným a ich obhajcom. Tomáš Szabó si pritom niečo zapisuje na papier, k samotným dôkazom sa nevyjadruje. Kočner si občas vyžiada dôkaz bližšie prezrieť.

10:29 Ďalšie dôkazy, ktoré sa vykonávajú, boli zaistené pri domovej prehliadke u obžalovanej Aleny Zsuzsovej. Ide napríklad o výzvu na zaplatenie pokuty za neoprávnené použitie spoplatnených ciest v Maďarsku z 22. februára 2018. Kočner aj Zsuzsová si vyžiadali dokumentky k nahliadnutiu.

V ten deň sa podľa správ z aplikácie Threema mali stretnúť v Bratislave, avšak obaja to popierajú. Ďalšia pokuta je zo dňa 24. februára.

"Túto pokutu som ani nezaplatila, lebo ak sa pozriete, je tam síce uvedená moja ŠPZ, ale auto na fotografií je biele. A ŠPZ je z červeného Mercedesu. Už vtedy som považovala túto pokutu za falošnú, tá fotka jasne dokazuje, že to nie je moje auto," vyjadrila sa Zsuzsová.

10:19 Do dôkazov sú zaradené okrem kukly, telefónov a kliešťov, aj tri 500-eurové bankovky, jedna 100-eurová bankovka a dvadsaťsedem 50-eurových bankoviek. Ku žiadnemu z dôkazov sa nikto nevyjadruje. Kočner si vyžiadal len pozrieť mobilné telefóny, ktoré boli zaistené pri domovej prehliadke u obžalovaného Tomáša Szabóa.

Zdroj: TASR

09:56 Ďalšie dôkazy sa vykonajú po 10-minútovej prestávke.

09:54 Prokurátor teraz vykonáva vecné dôkazy, ktorými sú váha, bunda a kliešte. Každý z obžalovaných sa má právo k dôkazom vyjadriť.

09:24 Do dokazovania sú zahrnuté aj správy od mobilných operátorov. K týmto dôkazom súd avizoval, že bude chcieť ešte raz vypočuť znalca Mikulaja. Ide o odborníka, ktorý vypovedal aj ku Kočnerovej Threeme.

09:16 Obžalovaný Kočner, okrem písacieho bloku, používa aj notebook.

Zdroj: TASR

09:13 Predsedníčka senátu skonštatovala, že sú splnené podmienky pre začatie konania. Pripomenula ešte opatrenia pre verejnosť a médiá, ktorým bolo vyčlenených 25 miest. Musia byť však dodržané aj dvojmetrové odstupy a povinné je prekrytie horných dýchacích ciest.

09:00 Pojednávanie sa začína, senátu predsedá sudkyňa Ružena Sabová.

08:50 Na pojednávaní sú všetci traja obžalovaní - Marian Kočner, Tomáš Szabó a Alena Zsuzsová. Posledná menovaná avizovala niekoľkokrát, že chce vypovedať. Všetci traja vinu odmietajú.

Zdroj: TASR

Zdroj: TASR

08:46 Verejnosť aj médiá sú už v pojednávacej miestnosti.

08:45 Na pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka prichádzajú rodičia zavraždených, aj obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para.

Zdroj: Maarty

Zdroj: Maarty

Zdroj: Maarty

Senát Ruženy Sabovej v ostatných pojednávacích dňoch vypočúval najmä znalcov. Na súde v Pezinku odzneli výpovede psychologičky Eleny Fortis k psychickému stavu Mariana Kočnera, ako aj výpoveď kriminalistu z oblasti IT Dušana Mikulaja, ktorý skúmal telefóny obžalovaných. Psychologička nenašla u Mariana Kočnera žiadne známky psychických porúch.

Zdroj: Vlado Anjel

Zdroj: Vlado Anjel

V posudku uviedla, že ide o egocentrickú osobnosť s narcistickými rysmi. Ak je Koćner vinný, tak za možnú motiváciu objednávky vraždy novinára považuje Fortis snahu o zachovanie jeho životného štýlu, ktorý mohol Ján Kuciak svojimi článkami ohrozovať. V prípade jeho odsúdenia psychologička pripustila možnosť resocializácie.

Zdroj: Vlado Anjel

Kriminalista z oblasti IT Mikulaj vykonal analýzu telefónov obžalovaných, ktorá mapovala ich pohyb v čase pred, počas a po vražde vo Veľkej Mači. Mikulaj podľa splnomocnencov poškodených podporil obžalobnú verziu, ako aj verziu neprávoplatne odsúdeného Miroslava Marčeka a právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa. Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček, Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.