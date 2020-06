Riaditeľka školy vo Vrútkach detailne opísala útok! Krv a strach: Nerob to Ivan (†22), kričala bezmocne

Motív krvavej drámy stále nie je známy. Je možné, že útočník Ivan Č., bývalý žiak Spojenej školy vo Vrútkach, na pôde ktorej došlo k útoku, si ho vzal do hrobu a nikdy sa ho ani s istotou nedozvieme. Vyšetrovanie však stále nie je na konci.

Isté je, že sa objavilo množstvo špekulácií o tom, čo sa mohlo podpísať pod konanie mladého muža. V súvislosti s besnením sa skloňovalo aj slovo šikana. Jej obeťou mal byť práve Ivan. Tieto tvrdenia však odmietal primátor Vrútok Branislav Zacharides. Vyjadril plnú podporu škole. A napokon sa rozhodla prehovoriť aj samotná riaditeľka.

Riaditeľka Erika Repková, ktorá taktiež utrpela zranenia, zverejnila na facebookovej stránke školy veľavravné vyjadrenie za celý kolektív zamestnancov. Ukončila tým dohady verejnosti o tom, čo sa v osudnej chvíli dialo. Na pravú mieru dala aj informácie, ktoré odzneli na sociálnej sieti či v médiách. Nie všetky boli podľa jej slov pravdivé.

"Približne okolo 9.50 som počula rinčanie skla, keďže výplň plastových dverí je s dvojitým sklom, rinčanie znelo ako výbuch granátu. Otvorila som dvere na riaditeľni, a to už pán zástupca pre gymnázium bežal k triedam 1. stupňa, za ním ja a pani zástupkyňa pre ZŠ. Začuli sme krik školníka: „ Pozor, má nôž!“

No v snahe zachrániť deti a kolegyňu, ktorá učila v 4.B, v prvej triede na chodbe, sme jeden za druhým bežali. Na kolegyne z vedľajších tried sme kričali, aby sa zamkli. Páchateľ vošiel do triedy, zavrel za sebou dvere a počuli sme krik. Z triedy vybehli tri deti, ktoré zástupkyňa ZŠ viedla do priestoru kancelárií, a tam bola poskytnutá prvá pomoc jednej žiačke, ktorá mala rezné rany na krku a hrudi, a ostatné k sebe túlili a utešovali pracovníčky administratívy a osobu, ktorá bola práve na vstupnom pohovore.

V prednej časti školy sa zatiaľ odohrával boj o záchranu ostatných detí a pani učiteľky 4. ročníka. Kolega, Jaroslav Budz, chcel otvoriť dvere triedy, no nestihol, lebo ich otvoril útočník zdnuka a keďže sa mu postavil na odpor - chcel ho asi odsotiť, pichol ho rovno do srdca. Kolega sa oprel o stenu a padal k zemi a ostal ležať v kaluži krvi.

Potom zaútočil nožom na mňa, ustupovala som a kričala: „Nerob to, Ivan, nerob to!“ V útočníkovi som spoznala nášho bývalého žiaka Ivana Čuloka. Pocítila som ostrie noža, avšak pri cúvaní som spadla, a to ma zachránilo – nôž sa šmykol po ľavej strane hrudníka, nevbodol hlboko, spadla som, udrela som si chrbticu - kostrč a hlavu.

Viac si nepamätám, ale akosi som vstala a bežala do kancelárie. Ďalší svedkovia, zamestnanci školy, videli, že útočník pokračuje ďalej, myká kľučkou na 4.A (našťastie boli zamknuté dvere), v ďalšej učebni bola „izolačka,“ tiež zamknutá. Išiel k zadnému vchodu, ktorý bol tiež zamknutý. Vrátil sa, vyšiel, kade prišiel. Za celú dobu vyčíňania, nepovedal ani slovo.

Medzitým školník utekal pre náradie, ktorým by nás chránil. Prítomný bol aj majiteľ automatu, ktorý ho chcel naplniť. Spoločne po opustení budovy útočníka sledovali a ihneď volali políciu a informovali ich o jeho pohybe.

Neskôr som sa dozvedela, že útočník päsťou rozbil sklo, otvoril si kľučkou dvere a zaútočil na školníka, ktorého slabo zranil. Školník prichádzajúceho vraha odkopol, ale spadol medzi stoly na vrátnici. A spôsobil si zranenie. Žiaľ, vrah nespadol a pokračoval vo svojom úmysle vraždiť ďalej.

Jeho útok nožom mieril u každého poraneného na hrudník a brucho, kde sa nachádzajú hlavné životné tepny. Toto je skutočná pravda, toto sa stalo - mŕtvy nevinný kolega a títo zranení. Stále nevieme pochopiť, prečo sa to stalo u nás, prečo práve Ivan, o ktorom v zmysle zákona o GDPR nemôžeme podať ďalšie informácie."