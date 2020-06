Je to tu! Na vláde padol prvý dátum zrušenia núdzového stavu na Slovensku

BRATISLAVA - Vláda dnes bude pokračovať v rokovaní. Premiér Igor Matovič včera oznámil poslednú fázu uvoľňovania opatrení. Otvoria sa posledné prevádzky, všetky deti sa môžu vrátiť do školy a rozširuje sa aj zoznam krajín, kde môžeme voľne vycestovať. NAKA včera zasahovala v NASES, pravdepodobne bola odpočúvaná vládna sieť. Núdzový stav by sa mal zrušiť o pár dní.

premiér Matovič včera po rokovaní s konzíliom odborníkov poslednú fázu uvoľňovanie

včera zasahovala NAKA v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES), dnes zadržali štyri osoby, pravdepodobne bola odpočúvaná vládna sieť Govnet

voľný pohyb platí okrem Česka, Rakúska a Maďarska aj s ďalšími šestnástimi krajinami

núdzový stav trvá aj naďalej, skončiť by sa mal v polovici júna, pravdepodobne sa nebude predlžovať

11:15 Vláda odňala súhlas na pôsobenie súkromnej vysokej škole Akadémia médií

Vláda na návrh ministerstva školstvaodňala štátny súhlas na pôsobenie súkromnej vysokej škole Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Kabinet o tom rozhodol na stredajšom rokovaní.

Dôvodom bolo porušovanie povinností ustanovených zákonom o vysokých školách, vyplýva z materiálu z dielne rezortu školstva. Podľa zákona o vysokých školách je súkromná vysoká škola povinná poskytovať údaje do registrov a aktualizovať ich. „Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave si túto povinnosť nesplnila. Ministerstvo ju vyzvalo, aby v predmetnej záležitosti zabezpečila nápravu,“ uvádza sa v predkladacej správe s tým, že k náprave nedošlo. Rezort školstva preto odporúčal vláde odňať Akadémii médií udelený štátny súhlas.

10:55 Minister vnútra Roman Mikulec predložil na vláde návrh na zrušenie núdzového stavu. Podľa návrhu by mal skončiť 13. júna.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:40 S uvoľnením opatrení sa upravuje aj režim prevádzky sociálnych služieb

V dôsledku priaznivého vývoja epidémie na Slovensku sa uvoľňujú aj niektoré opatrenia v prípade poskytovateľov sociálnych služieb. Vytvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu s človekom, ktorého si klient zariadenia sociálnej služby sám určí, je reakciou na povolenie návštev v pobytových zariadeniach. Musia však byť splnené hygienicko-epidemiologické podmienky. Tieto podmienky určí vnútorný predpis poskytovateľa sociálnej služby.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Znižujúci sa nárast počtu nakazených ochorením COVID-19 umožní obnoviť poskytovanie týždennej pobytovej formy sociálnej služby. „Upúšťa sa tak od povinnosti osobitného režimu prevádzkovania tejto formy sociálnej služby v zariadení v čase mimoriadnej situácie, ktorého dôsledkom bolo jej poskytovanie celoročnou pobytovou formou, teda aj počas sobôt a nedieľ, štátneho sviatku a ďalšieho dňa pracovného pokoja, pričom takáto forma ostáva v rovine možnosti jej poskytovania zo strany poskytovateľa, respektíve možnosti jej využitia zo strany prijímateľa,“ uvádza sa v návrhu.

10:30 Vyjadrenie ministra dopravy Andreja Doležala.

10:20 Minister hospodárstva Richard Sulík sa vyjadril k nedeľnému predaju.

Posledná fáza uvoľňovania

Premiér Igor Matovič včera oznámil ďalšie uvoľňovanie. Otvorili sa posledné dve prevádzky, a to detské kútiky v obchodných centrách a nočné podniky. Od stredy sa otvárajú hranice s ďalšími šestnástimi krajinami a posledný júnový týždeň môžu ísť do škôl všetci žiaci. Núdzový stav sa už pravdepodobne nebude predlžovať. Odborníci aj naďalej upozorňujú, aby sme dodržiavali hygienické opatrenia. Od 10. júna sú povolené aj hromadné akcie do 500 ľudí a od 1. júla zrejme povolia akcie do 1000 ľudí.

Zdroj: Topky/Maarty

Odpočúvanie vládnej siete

NAKA v utorok zasahovala v NASES. Ako potvrdila vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová, utorkový zásah polície v priestoroch úradu vlády a v rôznych budovách Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu súvisí s podozreniami z ohrozenia strategickej bezpečnosti a záujmov štátu, ktoré začali počas bývalej vlády a bývalého vedenia úradu.

NAKA zadržala štyri osoby, informovala polícia. Vyšetrovateľ podľa polície v súčasnosti vykonáva procesné úkony. „Aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu objasňovania a vyšetrenia veci, bližšie informácie v tejto chvíli nie je možné poskytnúť,“ uviedla polícia s tým, že viac bude možné povedať, až keď to procesná situácia dovolí.