Kauza kontroverzných šekov pokračuje: Kotleba na súde vyhlásil, že sudkyňa je voči nemu zaujatá

predseda ĽSNS Marian Kotleba je obžalovaný v prípade odovzdávania kontroverzných šekov so sumou 1 488 eur

znalec na poslednom pojednávaní konštatoval podobnosť programu ĽSNS s inými neonacistickými stranami v Európe

pred súdom už vypovedal aj súčasný poslanec ĽSNS a bývalý spevák neonacistickej hudobnej skupiny Ondrej Ďurica

Kotleba vzniesol námietku voči sudkyni Ružene Sabovej ohľadom jej zaujatosti voči jeho osobe, dôvodom majú byť jej stretnutia so znalcom, Sabová túto námietku zamietla

ONLINE

10:02 Kotleba si myslí, že sama priznáva vstupovanie do znaleckého posudku, čo Sabová odmieta. „Nedošlo k meneniu obsahu znaleckého posudku. Súd si vyžiadal doplnenie, ktoré nebolo súčasťou písomne podaného posudku,“ reagovala Sabová.

10:00 Sabová tvrdí, že jej komunikácia so znalcom je absolútne transparentná, a preto je aj v trestnom spise. „Pokiaľ by nejaká osobná zaujatosť z mojej strany bola, tak by v takomto prípade nebola táto komunikácia súčasťou trestného spisu. Obvykle súd komunikuje so znalcami, takisto ako aj orgán činný v prípravnom konaní,“ uviedla Sabová po prečítaní komunikácie so znalcom Matejom Medveckým.

9:53 Sudkyńa Sabová zamieta Kotlebovu námietku zaujatosti voči jeho osobe.

9:43 Sabová oznámila, že predvolaní sú piati znalci spolu s manželmi, ktorí od Kotlebu prezvali šek so sumou 1 488 €.

9:37 Podľa Kotlebu mala sudkyňa znalca inštruovať a stretnúť sa s ním počas dňa pracovného pokoja.

9:36 Kotleba vznáša namietku voči sudkyni Ružene Sabovej. Ako dôvod uvádza, že si písala e-mailom so znalcom Matejom Medveckým. Podľa Kotlebu bola s ním aj sama v kancelárii, keď nahliadal do spisu.

9:18 Obžalovaný Marian Kotleba je už v súdnej sieni.

08:57 Kotleba prišiel na pojednávanie v sprievode ďalších podporovateľov a spolustraníkov. Prišiel aj hovorca strany Ondrej Ďurica či bývalí poslanci za ĽSNS Martin Beluský a Natália Grausová.

08:50 Pojednávanie sa má začať o 9:00 ráno.

Proti Kotlebovi ide obžaloba aj dvaja znalci

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje v pondelok (8. 6.) pojednávanie s predsedom opozičnej ĽSNS Marianom Kotlebom, ktorý je obžalovaný za odovzdanie šekov vystavených na 1488 eur. Číslo 1488 považuje obžaloba aj dvaja rôzni znalci, ktorí na súde vypovedali, za neonacistickú šifru.

Na pretras prišiel aj program ĽSNS

Na ostatnom pojednávaní vypovedal znalec z oblasti politického extrémizmu Matej Medvecký, ktorý konštatoval, že sa program ĽSNS podobá na programy európskych neonacistických strán. Na súde vypovedal koncom mája aj poslanec Národnej rady SR Ondrej Ďurica (ĽSNS), ktorý bol v minulosti spevákom neonacistickej hudobnej skupiny Biely odpor.

Ako sólový spevák vystupoval aj na odovzdávaní šekov v roku 2017, extrémizmus tam nevidel. Predseda ĽSNS sa mal podľa prokurátora trestného činu dopustiť, keď odovzdal v roku 2017 trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1488 eur.