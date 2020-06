KORONAVÍRUS Rokovanie vlády: SaS je za zrušenie núdzového stavu, snáď nastane dohoda

vláda dnes rokuje od 10-ej ráno

do ôsmich krajín môžu Slováci vycestovať už na 48 hodín bez testu a bez povinnosti ísť do karantény

od stredy 20. mája začala na Slovensku 4. fáza uvoľňovania opatrení

od stredy 3. júna nastala 5. fáza uvoľňovania

premiér Matovič včera po rokovaní s českým premiérom Babišom oznámil, že sa otvárajú hranice medzi Slovenskom a Českom

núdzový stav trvá aj naďalej, skončiť by sa mal v polovici júna, zatiaľ nie je jasné, či ho premiér plánuje predĺžiť, alebo nie

10:32 „Ak sa konzílium rozhodne, že núdzový stav už nemusí platiť, v tom prípade musíme ako vláda urobiť opatrenia, aby postačila mimoriadna situácia,“ uviedol minister obrany Jaroslav Naď s tým, že ak sa zruší, budú musieť robiť aj legislatívne zmeny vzhľadom na pomoc pre ľudí.

10:28 Mikulec dodal, že prebieha úprava opatrení, aby sa mohla spustiť aj medzinárodná vlaková a autobusová doprava v súvislosti s otvorením hraníc medzi Českom a Slovenskom.

10:27 Minister vnútra Roman Mikulec uviedol, že núdzový stav sa končí v polovici júna a po tomto dátume uplynie. Dnes rokuje Ústredný krízový štáb aj o tejto otázke. „Myslím, že už naďalej nebude platiť núdzový stav,“ uviedol Mikulec s tým, že to dnes navrhne.

10:22 Aj minister školstva Branislav Gröhling uviedol, že o núdzovom stave sa bude rokovať čoskoro. „Chceme pristupovať k tejto otázke zodpovedne, lebo máme dobré výsledky,“ uviedol s tým, že sa situácia môže zmeniť a môže nastať veľký nárast prípad, preto je potrebné o tom diskutovať.

10:15 „My sme už včera ako jeden z koaličných partnerov vyslali signál, že nemáme pocit, že je potrebné predlžovať núdzový stav,“ uviedol pred rokovaním vlády štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. „Počty nepustia, je nám jasné, kto má väčšinu. Dúfam, že na tom bude dohoda,“ dodal.

Hranice medzi Českom a Slovenskom sú otvorené

Premiér Igor Matovič včera rokoval s českým premiérom Andrejom Babišom. Dnes od polnoci sa obnovil neobmedzený režim na hraniciach medzi Slovenskou a Českou republikou. Dohoda padla už pred dvoma dňami. Zlomovým bodom pri úvahách o možnom otvorení hraníc bol názor konzília odborníkov. „Hneď ako to v pondelok odobrili odborníci, zavolal som pánovi Babišovi, aby sme sa dohodli na otvorení hraníc,“ uviedol Matovič. Premiéri pripomenuli, že na slovenskej strane ostane kontrolný režim v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín.

Zdroj: SITA/AP/Branislav Bibel

Babiš zdôraznil, že na strane ČR bol o uvoľnenie režimu na hraniciach veľký záujem. Poukázal pritom na to, že Slovensko je pre ČR druhou najvýznamnejšou exportnou krajinou a rovnako druhou najpreferovanejšou turistickou destináciou pre Čechov. „Je preto dôležité, aby sme spoločne podporili cestovný ruch, keďže aj Slováci stále viac cestujú do ČR, čo je, samozrejme, dobre,“ uviedol Babiš. Otázka verejnej medzinárodnej autobusovej a vlakovej dopravy je otázkou diskusií, uviedli premiéri. „Budem rád, keď sa to úplne vráti do normálu,“ povedal Babiš.

Núdzový stav je stále otázny

Témou ponechania alebo zrušenia núdzového stavu na Slovensku v súvislosti s pandémiou koronavírusu bude Ústredný krízový štáb rokovať na základe odborných právnych analýz. Premiér Igor Matovič sa už k núdzovému stavu vyjadril predtým. Nevylúčil jeho prípadné zrušenie ani opätovné vyhlásenie. Definitívne rozhodnutie prijme ÚKŠ na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré by sa malo uskutočniť v priebehu budúceho týždňa.

„Núdzový stav žiadnym spôsobom nikoho zásadne neobmedzuje, len nám umožňuje napríklad to, aby sme zásobovali nemocnice osobnými ochrannými prostriedkami. V momente, keď sa zruší núdzový stav, nemocnice si ich musia nakupovať samé, a to je dosť slušná komplikácia,“ priblížil premiér s tým, že sa chce k tejto otázke postaviť zodpovedne.