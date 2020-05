Pellegrini je už zrejme rozhodnutý odísť zo Smeru, tvrdí Hrabko

„Ešte žije z výsledkov volieb, z prednostných hlasov, aj z toho, že bol premiér,“ konštatoval. Fico má podľa Hrabka možnosť ovplyvniť kľúč výberu delegátov straníckeho snemu a nemusí to byť nevyhnutne on, kto by proti Pellegrinimu kandidoval. „Na jeho mieste by som našiel niekoho známeho z prostredia Smeru-SD, koho by som postavil proti Pellegrinimu,“ naznačil Hrabko.

Odmlčanie Fica v tejto súvislosti považuje za politicky správne. „Znížil tým váhu vyjadrenia Pellegriniho. Aj tak by to viedlo iba k ďalším prestrelkám. Pre Fica by to výhodné nebolo, lebo útočníkom je aktuálne Pellegrini a Fico je v pozícii obrancu,“ hodnotí Hrabko. Na rozbiehajúce sa odstredivé tendencie v Smere-SD podľa Hrabka poukazuje vystúpenie poslancov Banskobystrického kraja, ktorí Pellegriniho podporili. „Nebolo náhodné. Môžu sa objaviť aj ďalšie. Myslím si, že kocky sú hodené,“ povedal.

Dodal, že trieštenie opozície by bolo dobrou správou najmä pre vládnu koalíciu. „Ak by napríklad počet poslancov v klube Smeru-SD klesol pod 30, už bude musieť hľadať podporu, ak bude chcieť dať návrh na odvolanie člena vlády alebo podanie na Ústavný súd (ÚS) SR. Jednoducho, sťaží sa mu politická práca,“ upozornil Hrabko.

O troch poslancov, Tomáša Tarabu, Štefana a Filipa Kuffovcov, prišla aj ďalšia opozičná strana, Kotlebovci – ĽSNS. Trojica pôsobí v mimoparlamentnej strane KDŽP. Hrabko odhaduje, že radikálne konzervatívni poslanci budú teraz v parlamente predkladať návrhy, ktoré budú proti sebe stavať konzervatívnu a liberálnu zložku vládnej koalície. Neočakáva však, že by vývoj spel k vytvoreniu spoločného poslaneckého klubu na báze konzervatívnej platformy, ku ktorej sa hlási aj poslanec Ján Podmanický, ktorý odišiel zo Smeru-SD a v súčasnosti je nezaradený, a Marián Kéry (Smer-SD), a to ani v prípade, že by sa nazbieralo potrebných osem poslancov. „Na nový poslanecký klub potrebujete súhlas parlamentu,“ upozornil Hrabko.