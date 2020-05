Pokračuje pojednávanie s Kotlebom: Vypovedá neonacistický spevák, ktorý je hovorcom ĽSNS

V piatok pokračuje hlavné pojednávanie v kauze kontroverzných šekov predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu. Na lavici svedkov sedia aj poslanec Národnej rady SR Ondrej Ďurica (ĽSNS) a spevák Jaroslav Pagáč, ktorý bol v roku 2018 obvinený z extrémizmu.

Pagáč vystupoval ako spevák na podujatí, kde Kotleba odovzdával šeky vystavené na sumu 1488 eur. Po výzve samosudkyne Ruženy Sabovej, aby sa vyjadril, či bude vypovedať, uviedol, že to odmieta. Poznamenal, že je trestne stíhaný z extrémizmu a svojou výpoveďou by si mohol privodiť ďalšie trestné stíhanie.

Na podujatí, na ktorom sa odovzdávali v roku 2017 šeky na sumu 1488 eur, bol aj Ďurica, ktorý je taktiež spevákom a v minulosti bol členom neonacistickej hudobnej skupiny Biely Odpor. V súčasnosti je okrem vykonávania svojho poslaneckého mandátu aj hovorcom Kotlebovej strany.

Extrémistické symboly

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honz poukázal na to, že pri obdarovávaní sociálne slabých rodín používal Kotleba aj inú číselnú symboliku, nielen číslo 1488. Na súde sa čítali aj svedecké výsluchy ľudí, ktorí dostali sumy 777 eur alebo 2028 eur.

„Každá tá suma predstavuje istú extrémistickú symboliku,“ uviedol Honz. Napríklad číslo 20 odkazuje podľa Honza na deň narodenia Adolfa Hitlera, číslo 28 je symbol pre slogan Blut und Ehre. Toto heslo v nemeckom origináli predstavuje slogan mládežníckej organizácie z čias nacistického Nemecka Hitlerjugend. Kotleba sa počas prestávky k samotným číslam nechcel vyjadrovať. Pri jednom z nich sa však pozastavil počas hodnotenia dôkazu.

Preukazoval, že suma 2028 eur vyšla z cenníka medicínskeho centra v Piešťanoch. To poskytovalo terapiu dievčaťu, ktorej šek odovzdal Kotleba. „Neviem vylúčiť, že sa dá vyskladať nejaká suma podľa potreby,“ reagoval prokurátor. Poukázal aj na to, že na súde odznelo, že Kotlebova strana má kontakty v danom medicínskom centre. „Prokuratúra chce preukázať, že pán Kotleba úprimne dáva sumy vždy v nacistickej číselnej symbolike,“ pokračoval prokurátor s tým, že to dokážu aj výsluchy ďalších znalcov. „Dozviete sa aj, aké rodiny alebo akí ľudia dostali v konečnom dôsledku tie sumy 1488. Všetko sa odkryje a zapadne to do seba,“ doplnil Honz. „Ja sa pýtam, či nie je cynizmus dávať finančné sumy s nacistickou symbolikou ľuďom, ktorí počas Hitlerovho režimu boli predmetom perzekúcie,“ uzavrel.