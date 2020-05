KORONAVÍRUS Rokovanie vlády: Štát musí v prvom rade šetriť na sebe, rezorty robia inventúru

11:35 Vláda vymenovala nových členov Rady vlády SR pre protidrogovú politiku

Ide o poradný, koordinačný, iniciatívny a kontrolný orgán vlády SR vo veciach protidrogovej politiky vlády vo verejnom záujme. Predsedom rady sa stal minister zdravotníctva Krajčí. Funkciu podpredsedov budú zastávať ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a minister školstva Branislav Gröhling. Členmi rady sa stali minister vnútra Roman Mikulec, minister financií Eduard Heger, minister zahraničných vecí Ivan Korčok, minister práce Milan Krajniak a podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík.

11:21 Vláda schválila Správu o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia

Vláda na svojom zasadnutí v stredu schválila Správu o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia z dielne ministerstva zdravotníctva. Zároveň však bude musieť šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí do konca budúceho roka vypracovať jeho aktualizáciu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Materiál ako jeden z cieľov národného programu uvádza, aby sa využili všetky možnosti primárnej prevencie na zníženie výskytu nádorov či aby sa vhodnými metódami sekundárnej prevencie znížila úmrtnosť, čo v praxi znamená zabezpečiť diagnostiku nádorových ochorení krčka maternice, prsníka, hrubého čreva a konečníka v predklinickom, včasnom štádiu, keď je možné dosiahnuť vyliečenie pacientov.

11:17 V prípade vlakovej a autobusovej medzinárodnej prepravy odborníci zatiaľ podľa Doležala nesúhlasili s ich obnovením. „Ja túto tému znovu otvorím na najbližšom ústrednom krízovom štábe,“ zdôraznil. Zároveň avizoval, že v súvislosti s opätovným čiastočným otvorením škôl od 1. júna splní ministerstvo dopravy sľub o obnovení bezplatného cestovania vlakom pre študentov. „Bezplatná vlaková preprava pre študentov bude povolená rovnako, ako sa otvoria školy,“ dodal.

11:15 Snažíme sa o obnovenie medzinárodnej prepravy, najskôr bude letecká

Ministerstvo dopravy sa v súvislosti s postupným otváraním hraníc snaží znovu obnoviť aj všetky typy medzinárodnej prepravy osôb. Tá bola v čase pandémie nového koronavírusu zastavená. Najbližšie k spusteniu je letecká preprava, uviedol pred rokovaním šéf rezortu Andrej Doležal. Konzílium odborníkov dalo v pondelok (25.5.) podľa Doležala predbežný súhlas s obnovením leteckej prepravy v obmedzenom režime. Definitívne o tom bude musieť rozhodnúť ústredný krízový štáb.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Nevidím problém pristúpiť k otvoreniu leteckej prepravy prakticky okamžite, ako dostaneme súhlasné stanovisko. Návrh z našej strany bol, že by sme obnovili tzv. nepravidelnú, charterovú leteckú prepravu do 20 osôb pre slovenských občanov,“ priblížil minister.

11:11 Zrušenie plánovaného nákupu viacúčelových taktických vozidiel 4x4 sa dá podľa ministra Naďa zdôvodniť odborne i politicky. Poukázal na to, že ani pre Ozbrojené sily SR nákup nebol v danej forme prioritou. Naďalej je presvedčený o netransparentnosti projektu. „Ja som ho už mentálne zrušil v rezorte obrany a dnes, ak to vláda odsúhlasí, bude zrušený aj právne,“ dodal. Podotkol, že stiahol už aj odvolanie ministerstva obrany z ÚVO, ktorý nariadil nákup zrušiť.

Americká ponuka v hodnote 105 miliónov dolárov na rekonštrukciu letísk Kuchyňa a Sliač podľa ministra už nie je aktuálna. V budúcnosti by minister ďalšiu ponuku od Američanov či iných spojencov z NATO alebo Európskej únie určite zvážil.

11:02 Techniku z Letiska Sliač bude potrebné počas rekonštrukcie presunúť na letisko Kuchyňa. Potrebná je preto jeho nevyhnutná oprava, stáť bude asi päť miliónov eur, uviedol pred rokovaním minister obrany Jaroslav Naď. Po schválení vládou by sa mohla obnova začať ešte tento rok.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Keďže musí prejsť Letisko Sliač komplexnou rekonštrukciou, my budeme potrebovať presunúť techniku z Letiska Sliač na letisko Kuchyňa. Aby sme to dokázali urobiť, tak potrebujeme mať letisko Kuchyňa v takom stave, aby bolo schopné prijať napríklad stíhacie lietadlá MiG-29,“ vysvetlil. Oprava nie je podľa neho "zásadne veľká", obnoviť sa majú prevádzkové plochy a prispôsobiť sa má infraštruktúra.

10:55 Dedičstvo v štátnom podniku agrokomplex Národné výstavisko v Nitre je pomerne ťaživé, uviedol to pred rokovaním Mičovský. „To, čo som tam našiel, nevzbudzuje radosť. Jednoznačne je potrebné povedať si, že nádej na to, aby národné výstavisko Agrokomplex opäť 'vstalo z popola' je veľmi veľká. Na to potrebuje nájsť to najdôležitejšie - skvelých ľudí. Práve preto som vypísal výberové konanie na obsadenie miesta generálneho riaditeľa Agrokomplexu,“ priblížil.

10:40 Medzi uchádzačmi, ktorí sa uchádzajú o post šéfa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, sú podľa Hegera celkom zaujímavé mená. Rezort financií vyhlásil výberové konanie začiatkom mája tohto roka. Mandát dosluhujúceho predsedu RRZ Ivana Šramka sa skončil 26. júna minulého roka. „Kandidáti sa hlásia. Predpokladám, že sa ešte nejakí prihlásia. Sú tam celkom zaujímavé mená. Počkáme si na to, kým sa prihlásia všetci, ktorí budú mať záujem,“ priblížil Heger.

10:25 „Potrebujeme naozaj najprv upratať vo výdavkoch štátu, pozrieme sa, koľko nám ostáva na konsolidáciu. Dôležité je, aby opatrenia boli systémové, ide nám o štrukturálny deficit. Opatrenia musíme nastaviť tak, aby prinášali benefity aj pre nasledujúce roky,“ uviedol Heger.

V súčasnosti zároveň nevidí priestor na diskusiu o zvyšovaní niektorých spotrebných daní, napríklad z tabaku. „Každý rezort prechádza v súčasnosti veľkou inventúrou svojich bežných výdavkov či na tovary, služby, obstarávania. Ministri veľmi poctivo k tomu pristupujú. Prebieha diskusia, aké opatrenia prijmeme na to, aby sme vedeli konsolidáciu dosiahnuť,“ dodal Heger.

10:15 Štát bude v prvom rade šetriť na sebe, ministerstvá robia inventúru

Štát bude v prvom rade šetriť na sebe, jednotlivé ministerstvá v súčasnosti robia veľkú inventúru svojich bežných výdavkov. Uviedol to pred rokovaním vlády minister financií Eduard Heger. „Štát bude robiť to, čo tu dlhé roky predchádzajúce vlády nerobili. Obzvlášť vlády Smeru-SD. Štát bude šetriť na sebe. Na tovaroch a službách, pri ktorých predpokladáme pomerne výraznú úsporu, pretože, keď to očakávame aj od ľudí, štát musí ísť príkladom,“ vyhlásil Heger. Priblížil, že vláda sa bude snažiť rozpúšťať rôzne predražené zmluvy, ktoré podľa ministrových slov bolo na ministerstvách nájdených niekoľko.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:50 Mičovský rokoval s Radou poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv

Na pôde ministerstva pôdohospodárstva sa v utorok uskutočnilo prvé rokovanie vedenia agrorezortu s vedením Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR. Diskutovalo sa aj o vplyvoch pandémie ochorenia COVID-19.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Naším cieľom je nájsť optimálny variant pre slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Tak, aby sme aj v aktuálnej náročnej situácii postihnutej pandémiou ochorenia COVID-19 dokázali zvýšiť potravinovú sebestačnosť našej krajiny a zároveň nasmerovali štátne aj európske prostriedky do kvalitnejšie a zdravšie udržiavanej krajiny,“ povedal minister pôdohospodárstva Ján Mičovský.

9:45 Premiér Matovič ešte v pondelok oznámil, že od stredy sa uvoľňujú ďalšie opatrenia. Fitnescentrá a vnútorné športoviská sa otvoria až 3. júna.

Rokovať bude o mimoriadnych štátnych zárukách

Úprava prevádzkových plôch letiska Kuchyňa či návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách z dielne ministerstva financií SR zamestnajú vládny kabinet počas stredajšieho zasadnutia vlády. Európska únia prijala opatrenia v reakcii na hospodársku situáciu a zriadila európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Ide o nástroj SURE, ktorý umožňuje členským štátom vrátane Slovenska, žiadať EÚ o výhodne úročené pôžičky, z ktorých bude možné čiastočne pokrývať zvýšenie verejných výdavkov členských štátov Únie na režimy skráteného pracovného času pre zamestnancov a podobné opatrenia, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ako aj výdavkov na niektoré opatrenia súvisiace so zdravím, najmä na pracovisku.

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predĺži

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) na rokovanie vlády predložil návrh nariadenia, ktorým sa opätovne predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší mesiac. Reaguje tak na pokračujúcu mimoriadnu situáciu na Slovensku v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Návrh nariadenia vlády má pomôcť tým ľuďom, ktorí si v čase krízy nevedia nájsť zamestnanie. Vláda už pritom raz toto podporné obdobie predlžovala.

Vládny kabinet má v programe zahrnuté aj vymenovanie nových členov Rady vlády SR pre protidrogovú politiku. Jej predsedom sa má stať minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), funkciu podpredsedov by mali zastávať ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) a minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Vláda sa bude zaoberať aj tým, že minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) má predložiť na rokovanie vlády návrh riešenia medzivládnej dohody na obmenu rádiolokačnej techniky do konca roka 2020. Samotný proces obstarávania má pokračovať do 30. septembra. Zároveň sa bude zaoberať aj rušením uznesenia vlády týkajúce sa verejného obstarávania a jeho výsledkov na nákup viacúčelových taktických vozidiel 4x4.