Z kauze vraždy Ernesta Valka padla obžaloba: Prokurátor ju podal na obvineného Jozefa R.

"Dňa 25. mája som podal na OS Bratislava I obžalobu na obvineného J. R. pre obzvlášť závažný zločin vraždy, z prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečin porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom," priblížil prokurátor GP SR.

Obvinený mal v novembri 2010 vniknúť spolu s ďalším spolupáchateľom, už právoplatne odsúdeným Jaroslavom Klinkom, do domu poškodeného Valka s cieľom zmocniť sa peňažnej hotovosti, pričom ho usmrtil jedným výstrelom z pištole. Klinka si odpykáva súhrnný osemročný trest odňatia slobody v ústave so stredným stupňom stráženia. Za strelca označil Jozefa R., ten však vinu odmieta.

Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Policajti ukončili vyšetrovanie vraždy s návrhom na obžalobu dvoch páchateľov, ktorých motívom bolo podľa polície lúpiť vo Valkovom dome. Po Valkovom návrate mali do domu vniknúť a Jozef R. mal právnika streliť do hrudníka, čím mu mal spôsobiť smrteľné zranenie. Následne Jozef R. zobral Valkovi pištoľ, ktorú mal advokát v legálnej držbe. Keďže peniaze u Valka nenašli, z miesta činu utiekli a pištoľ zahodili do Kučišdorfskej priehrady v okrese Pezinok.