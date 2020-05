VIDEO Matovič po stretnutí s majiteľmi fitnescentier: Zasadalo aj konzílium odborníkov

BRATISLAVA - Na úrade vlády dnes od desiatej opäť prebiehalo rokovanie s konzíliom odborníkov a epidemiológov. Okrem iného by sa mala riešiť aj otázka ďalšieho možného uvoľňovania opatrení, ktoré by sa mohlo týkať otvárania fitnescentier a ostatných vnútorných športovísk. Ich majitelia dnes prejavili svoj nesúhlas spomalením dopravy. Matovič sa s nimi stretol a poďakoval, že dopravu na diaľnici neblokovali tak, ako mali pôvodne v pláne.

VIDEO Premiér po stretnutí s majiteľmi fitnescentier

13:30 Matovič uviedol, že by možno mohli zaviesť pouážky pre zákazníkov fitnescentier, aby ich motivovali. „Skúsme vymyslieť mechanizmus, že keď budú fitká zavreté dlhšie, tak skúsme vybaviť poukazy pre ľudí, aby objavili čaro týchto športov,“ povedal premiér. Zatiaľ je to len jeho myšlienka. „Samozrejme, musí mi to prejsť v koalícii,“ uviedol.

13:26 „Možno tí ľudia rozhodnú, že fitká budú otvorené od stredy. Pôvodný plán bol, že sa fitká otvoria 3. júna,“ povedal Matovič.

13:23 Problémy boli aj s nájmami. „O čerpaní pomoci zo súčasných schém sa budeme baviť samostatne. Zaujímajú nás podnety z ich strany, ak by to malo niekde viaznuť,“ povedal premiér a zopakoval, že obe strany budú rešpektovať rozhodnutie konzília odborníkov.

13:20 Zatiaľ je to podľa majiteľov fitnescentier v teoretickej rovine. Hľadajú sa prieniky, doteraz sa nenašli ani v jednej skupine z opatrení, ktoré vydala vláda.

13:19 Mozoláni uviedol, že dúfa, že spoločne nájdu cestu, ako budú môcť byť fitnescentrá a vnútorné športoviská otvorené za prísnych hygienických opatrení.

13:18 Majitelia zdôraznili, že šlo o apolitickú akciu. „Z našej strany bolo predostrené, ako fitká fungujú v štandardnom režime. Konzílium má názor, ktorý bolo potrebné upraviť, aby vedeli, ako sa v nich ľudia pohybujú,“ uviedol Mozoláni s tým, že premiérovi chceli predostrieť možnosti, aby sa mohli fotnescentrá čo najskôr otvoriť.

13:17 Kiseľ uviedol, že našli spôsob, ako komunitovať. „Síce prostredníctvom sociálnych sietí, ale prišli sme na spôsob, ako dôjsť k výsledkom. Ďakujeme za pozvanie, aj keď to nebola povinnosť premiéra,“ povedal.

13:16 „Spoločené rozhodnutie je také, že budeme rešpektovať rozhodnutie konzília odborníkov,“ povedal s tým, že konzílium by malo rozhodnúť okolo tretej. Matovič im zároveň posunul všetky informácie zo stretnutia.

13:15 Premiér povdal, že z oboch strán zazneli rozumné argumenty. „Nikto nechce úmyselne ubližovať fintescentrám alebo iným zariadeniam, kde sa prevádzkuje nejaký vnútorný šport,“ uviedol premiér.

13:13 „Silní chlapci ukázali, že majú srdce pre Slovensko,“ uviedol Matovič na úvod.

12:30 O jednej bude mať premiér tlačovku po stretnutí s majiteľmi fitnescentier. Na stretnutí budú za majiteľov fitnescentier prítomní Pavol Kiseľ, Ľuboš Žitník, Andrej Mozoláni a Erik Jurčo.

12:05 Premiér avizoval, že sa na zasadnutí konzília odborníkov bude riešiť okrem iných tém aj možné otvorenie fitnescentier a ostatných vnútorných športovísk.

12:00 Na úrade vlády dnes od desiatej zasadalo konzílium odborníkom a epidemiológov.

Matovič sa stretol s majiteľmi fitnescentier

Majitelia fitnescentier sa rozhodli štrajkovať. Na pondelok 25. mája ráno of 6:30 ráno chceli zablokovať vstup do hlavného mesta, nakoniec ho iba spomalili. Dôvodom je podľa Pavla Kiseľa z Únie fitnescentier Slovenska ignorovanie súčasnej situácie 2300 prevádzok na Slovensku, ktoré vytvárajú takmer 20-tisíc pracovných príležitostí. Štrajkujúci žiadajú okamžité uvoľnenie ich podnikania a otvorenie fitnescentier.

Premiér ich následne pozval na stretnutie na úrad vlády, ak o to majú záujem. Uviedol to na sociálnej sieti po tom, ako sa rozhodli neprotestovať na diaľnici pri vstupe do Bratislavy. „Som veľmi rád, že si organizátori blokovania diaľnice dali povedať a rozhodli sa pôvodný plán nakoniec neuskutočniť a svoj protest zrealizovali len spomalenou jazdou,“ povedal premiér. Zároveň sa poďakoval za to, že majitelia fitnescentier odmietli „politizáciu čisto hygienickej otázky“. Majitelia fitnescentier naďalej žiadajú okamžité uvoľnenie ich podnikania a otvorenie fitnescentier.