KORONAVÍRUS Repatrianti čakajú na hraničnom priechode Berg: FOTO Chcú spustenie aplikácie

Opatrovateľka Zuzana sa dostala zo Švajčiarska po troch mesiacoch. Pricestovala so skupinkou kolegýň. "Spoliehali sme sa na inteligentnú karanténu, čakáme od rána od pol šiestej, ako sme prišli na hranicu, čo sa bude diať," uviedla. Do štátneho zariadenia ísť nechcú, dúfajú, že aplikáciu sprevádzkujú počas piatka. "Počkáme do večera a ak to nebude možné, tak štátna karanténa, nič iné nám nezostáva," dodala.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Hana opatruje v Nemecku, na Slovensko ju doviezla rodina, pre ktorú pracuje. Svoj príchod rovnako prispôsobila spusteniu aplikácie. Ráta aj s tým, že sa aplikácia nespustí. "Stretla som tu kolegyňu, ktorá tiež ide z Nemecka, stále rozmýšľame, či sa to spustí, či sa to nespustí," priblížila.

Z Nemecka docestoval tesne predpoludním aj Juraj. Jeho dohodnutý odvoz musel po niekoľkých hodinách odísť. "Teraz sa už nemáme ako dostať domov (...), vlastne z toho vyplýva, že aj tak ideme do štátnej karantény," skonštatoval asi po troch hodinách čakania.