Polícia odhalila jeden z najšpinavších ekologických biznisov: Kontrola odhalila jedy v podzemnej vode!

VIDEO Tlačový brífing Jána Budaja a Romana Mikulca:

Odpadový biznis nevídaných rozmerov

"Vítam vás na mieste jedného z najzávažnejších environmentálnych činov - nelegálna skládka Farná. Máme na svete prvý znalecký posudok, že tu na tomto mieste došlo k znečisteniu podzemných vôd odpadom, ktorý sa na tejto skládke nachádza," povedal na úvod tlačovej konferencie minister vnútra Roman Mikulec a zdôraznil, že vyšetrovanie ešte stále prebieha a nemožno teda informovať o detailoch.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Chcel by som vyzvať tých úradníkov, ktorí sa s týmito zisteniami budú zapodievať, aby k ním pristupovali veľmi zodpovedné. Toto, čo sa tu dialo sa tu nezjavilo z večera do rána, ale toto bola dlhodobá a cieľavedomá činnosť," hovorí rázne Mikulec.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Budaj je šokovaný zisteným rozsahom jedovatých látok v pôde

Polícii poďakoval aj minister životného prostredia Ján Budaj. "Celkové zloženie toho, čo zasiahlo to, čo tu máme najcennejšie - teda podzemné vody - nie je kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu možné zverejniť," povedal novinárom minister životného prostredia.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Som šokovaný zložením jedovatých látok, ktoré sme zachytili v podzemných vodách. Som šokovaný, že ľudia ktorí toto dopustili, si neuvedomili, že ohrozujú ostatných," uviedol nepríjemne prekvapený minister Budaj. "Kriminalita tohoto typu je dnes na Slovensku väčšia, než sú krádeže rodinných domov a iné druhy kriminality. Ide o stovky milióny eur škôd za to, že sa "kvázi ušetrilo" za cenu ohrozenia zdravia ľudí. Toto nie je len nejaký daňový podvod alebo hygienický delikt. Je to ohrozenie zdravia," varuje Budaj verejnosť.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Rozsah jedov nemôžu zverejniť

Podľa Budaja špeciálne sondy potvrdili znečistenie a je veľmi nebezpečné. "Budeme skúmať, aká veľká je tá škoda. To vyšetrovanie je však živé. Nemožno teda podávať ďalšie informácie," zopakoval Budaj. Podľa Budaja toto miesto ani nemožno nazývať skládkou, pretože jej charakter prekračuje takéto pomenovanie. "Musel tu byť celý rad ľudí, ktorí to prekrývali a o tom celom vedeli," myslí si Budaj.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Sú to vysoko nebezpečné chemické prvky. Máme posudok a preto robíme túto tlačovku. Sme si istí, že tu skutočne prišlo k takejto kriminalite. Je to ďaleko za hranou zákona. Keď však prezradíme tieto prvky, mohli by sme nechtiac upozorniť páchateľov a tak ohroziť vyšetrovanie," dodal šéf envirorezortu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Budaj novinárom odkázal, aby sa na príčiny tohto stavu opýtali bývalého vedenia ministerstva životného prostredia.

Je v tom zapletená konkrétna firma

O znečistení pri skládke dnes informovalo aj občianske združenie Triblavina cez svoju predsedníčku Michaelu Seifertovú. "Dva roky nám trvalo, kým okresný úrad zrušil firme ABASK RECYCLING povolenie na skládkovanie odpadu v Ivanke pri Dunaji a úradníčku J. P. odstíhal za branie úplatku od Michala Grebečiho. Na skládke sa však naďalej pracovalo a odpad zostal zakopaný. Preto sme pred rokom podali trestné oznámenie," píše v stanovisku Seifertová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Ako oznamovateľ trestnej činnosti skládkovania nepovoleného odpadu sme boli nahliadnuť do spisu priamo u vyšetrovateľa. Ten dostal do rúk posudok, ktorý jednoznačne preukázal znečistenie podzemných vôd v dôsledku zakopaného odpadu. Koncentrácia karcinogénnej látky benzo(a)pyrén 27x prekračuje povolený limit," pokračuje šéfka OZ Triblavina Seifertová.

Práce na mieste napriek dnešnej tlačovej konferencii očividne pokračujú.

O čom sa píše v posudku

Posudok podľa Siefertovej hovorí, že “bol preukázaný negatívny vplyv skládky na kvalitu podzemnej vody. Tento vplyv bol dokumentovaný nielen v rámci terénneho prieskumu, ale aj výsledkami analýzy kvality podzemnej vody bolo jednoznačne preukázané, že dochádza k znečisteniu podzemnej vody na území skládky celým radom znečisťujúvich látok, vrátane nebezpečných látok.”

Ďalej sa v posudku píše, že “Oblasť skládky Farná je možné charakterizovať ako vysoko rizikovú…a vysoká priepustnosť štrkopiesčitého komplexu v mieste skládky zemín a odpadu umožňuje prienik znečistenia z územia skládky jeho šírenie sa ďalej do územia smerom k Malému Dunaju a na Žitný ostrov a ohrozenia zdrojov podzemných a povrchových vôd.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Až 68 jedov vrátane pesticídov

Na troch odberných miestach na území skládky bolo podľa Sieferovej identifikovaných až 68 rôznych nebezpečných látok (vrátane pesticídov). "Okrem toho z 28 odobratých vzoriek bolo 25 pozitívnych na prítomnosť azbestu, čo pravdepodobne dokazuje jeho zhromažďovanie, alebo dokonca predrvovanie," skonštatovala zhrozená predsedníčka občianskeho združenia.