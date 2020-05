Nočný záťah stále pod rúškom tajomstva: Šeliga romancu so Žitňanskou poprel, že by partička šachu?

Dvojica, ktorá pôsobí v strane Andreja Kisku Za ľudí, rozhodne nepatrí k nevýrazným tváram súčasnej politickej scény. No a život "na vrchole" so sebou prináša aj záujem o ich súkromie.

Šeliga po zverejnení fotografií, ktoré dokazujú, že u podpredsedu parlamentu strávili so Žitňanskou noc, reagoval, že "to" nesedí, "no príbeh si žije svojim životom." Pridal aj fotografiu zo spoločnej kávičky. Do detailov vo svojej reakcii už nezašiel, nad všetkým nechal pomyselné rúško tajomstva. Priameho vysvetlenia sa teda verejnosť nedočkala a zostáva jej jediné - domyslieť si, čo spolu robia kolegovia a kamaráti v noci za dverami bytu.

Partička šachu

Ako sme už v predchádzajúcom článku na túto tému uviedli, Šeliga v minulosti priznal, že na ženách nehľadá krásu. Radšej by si so svojou vyvolenou zahral šach. Možno si teda napokon vystačil aj s tým, že si partičku odohral s kamarátkou.

Filmový maratón

Ide o klasiku, ale aj tú treba zaradiť ako jednu z možností. Pán prsteňov či... nebodaj padla voľba na kultové Čeľuste?

Zdroj: Getty Images

Šitie rúšok

Slovensko ešte stále sužuje pandémia koronavírusu, aj keď situácia sa postupne zlepšuje a opatrenia sa uvoľňujú. No rúšok nie je nikdy dosť. A vo dvojici sa šije lepšie.

Zdroj: pixabay

Varenie

Šeliga sa netají tým, že varenie považuje za relax. Dobré recepty od kamarátky preto nie sú na zahodenie. A názorná ukážka v čase voľna by mohla byť bonusom navyše.

Zdroj: facebook/juraj šeliga

Tréning od "tej skúsenejšej"

Vekový rozdiel nemusí byť prekážkou v láske ani v kamarátstve. A čo v práci? Skúsenejšia Žitňanská možno dáva "mladému žralokovi" cenné rady. Všetci sa predsa učíme celý život.