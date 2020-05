KORONAVÍRUS 24-hodinová výnimka cestovanie, pred jej využitím si overte situáciu v krajine

Policajti budú všetko kontrolovať.

Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Prešovský kraj

BRATISLAVA - Občania, ktorí plánujú od štvrtka (21. 5.) vycestovať a vrátiť sa na Slovensko do 24 hodín v rámci novej všeobecnej výnimky, by si mali na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR preveriť, či budú vpustení na územie danej krajiny. Polícia na to upozornila na sociálnej sieti.