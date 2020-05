Šeliga napísal status o vzťahu so Žitňanskou: Čo robili u neho v noci ostáva tajomstvom

Status reaguje na náš článok, v ktorom viaceré fotografie dokazujú, že sa obaja stýkajú aj mimo práce a dokonca spolu trávia noci.

Podpredsedu Šeligu sme v súvislosti s jeho novou láskou sa chceli opýtať, kedy plánujú vyjsť s pravdou von, ale položil telefon so slovami "NIe, ďakujem." Zaujímavé preto je, že sa nakoniec rozhodol reagovať práve cez status, ktorý napokon po dlhých hodinách zverejnil aj so spoločnou fotkou aj s Janou Žitňanskou. Vzťah popiera ale o spoločne strávených nociach u neho v byte však nepadlo ani slovo.

Prezývka sa ujala

Šeliga si v článku všimol aj prívlastok "mladý žralok" a neušiel ani jeho kolegom. "Najprv som sa zabával na tom, ako ma kamaráti podpichovali, že som “mladý žralok”," píše v statuse mladý podpredseda parlamentu. V statuse píše, že so Žitňanskou sú len kamaráti. "Nesedí to, no príbeh si žije svojim životom," skonštatoval jednoznačne Šeliga.

Druhý muž Za ľudí v statuse síce poprel akýkoľvek súkromný vzťah, no fotografie jednoznačne svedčia o tom, že podpredseda národnej rady u Žitňanskej noc skutočne strávil. "S Janou Žitňanskou sme kolegovia a priatelia. Bodka, end of the story," uzavrel mladý právnik.