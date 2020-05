Ružinovská poliklinika onedlho otvorí nové ARO pre 21 pacientov

Zdroj: Milan Krupčík

BRATISLAVA - Ružinovská poliklinika a.s., ktorá patrí do portfólia skupiny Grafobal Group a.s. už v júni otvorí nové oddelenie pre chronickú, resustitačnú a intenzívnu starostlivosť. Pribudne 21 špičkovo vybavených lôžok, ktoré odbremenia akútne lôžka v nemocniciach. Oddelenie má sedem dvojlôžkových a sedem jednolôžkových izieb, a v Bratislave je jediné svojho druhu. Celková investícia predstavuje viac ako 4 milióny eur. Bývalú jedáleň prestavali na nové oddelenie za necelý rok – od februára 2019 do decembra 2019. Poliklinika už dnes čaká iba na ukončenie posledných administratívnych úkonov.