KORONAVÍRUS Nevieme dokázať, že ľudia prichádzajúci do karantény sú zdraví, hovorí premiér

BRATISLAVA - Nevieme dokázať, či boli ľudia v čase príchodu do štátnej karantény zdraví a nakazili sa až v zariadení. Vyhlásil to premiér Igor Matovič (OĽaNO) počas parlamentnej hodiny otázok. Reagoval tak na otázku poslanca Róberta Puciho (Smer-SD), ktorý sa pýtal, ako chce premiér odškodniť ľudí, ktorí museli ísť do štátnej karantény, prišli tam zdraví a v autobuse alebo na izbe s chorými ochoreli na COVID-19.

Matovič v odpovedi pripomenul, že môže trvať 14 dní, kým sa prejavia príznaky ochorenia novým koronavírusom, pričom niektorým sa môžu prejaviť príznaky rýchlo. "Najprv by sa preto muselo dokázať, že žiadatelia o odškodnenie boli v čase príchodu do karantény objektívne zdraví a že sa nakazili v zariadení," povedal Matovič s tým, že to nie je možné dokázať.

Pripomenul, že hoci sa ľudia na hraniciach musia preukázať testom, nikto nevie povedať, či už náhodou nie sú nakazení. Dodal, že ľudia, ktorí idú do štátnej karantény, sú testovaní na piaty či šiesty deň. Dovtedy sa podľa premiéra čaká, či sa príznaky prejavia. Premiér tiež ubezpečil, že štátna karanténa výrazným spôsobom pomohla ochrániť zdravie ľudí. "Uvedomujem si, že nemala vždy kvalitu hotelového vyššieho štandardu," podotkol premiér s tým, že najmä v zariadení v Gabčíkove nie je stav ideálny. Matovič si však myslí, že stav v Gabčíkove je vizitkou 12 rokov vlády Smeru-SD.

Matovič mal tiež odpovedať na otázku poslanca Richarda Rašiho (Smer-SD), či poskytol na štátnu karanténu aj zariadenia, ktoré sú určené len pre neho ako pre premiéra v Trenčianskych Tepliciach a v Starom Smokovci. Premiér odpovedal, že doteraz nevedel, že má tieto zariadenia k dispozícii. Poslancom vysvetlil, že ani jedno z týchto zariadení nespĺňa štandardy na ubytovanie repatriantov. V Starom Smokovci by navyše podľa neho mohli ubytovať len 11 osôb a v Trenčianskych Tepliciach by to bolo maximálne šesť osôb s tým, že by tam museli zabezpečiť obslužný personál.