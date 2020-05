KORONAVÍRUS Rokovanie vlády: Ministri schválili úver! Slovensko môže získať 300 miliónov eur

rokovanie vlády dnes začne o desiatej

premiér Igor Matovič k téme otvárania škôl a škôlok uviedol, že oficiálny postup oznámie v pondelok, nástup by však mal byť najskôr od 1. júna a na dobrovoľnej báze

vláda sa má venovať aj ďalšej pomoci podnikateľom

minister hospodárstva Richard Sulík a premiér našli kompromis v otázke preplácania nájmov podnikateľov

vláda predĺži kontroly na hraniciach do 27. mája, Matovič aj naďalej hovorí, že musíme byť opatrní, pozitívnych prípadov tu môže byť viac

11:15 Novým predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR je Ján Rudolf

Vláda vo štvrtok zrušila poverenie na dočasné riadenie Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Lucii Gocníkovej a vymenoval do funkcie predsedu SŠHR Jána Rudolfa. Do funkcie nastúpi v piatok 15. mája. Rudolf doteraz pôsobil ako poradca ministra hospodárstva Sulíka a ako expert liberálov na eurofondy. Bývalého predsedu hmotných rezerv Kajetána Kičuru vláda odvolala koncom marca pre pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Kičuru od konca apríla pre obvinenia z iných trestných činov väzobne vyšetruje Národná kriminálna agentúra.

10:59 Úver bude možné čerpať v minimálne dvoch tranžiach, pričom prvá tranža nesmie presiahnuť 70 % schváleného rámcového úveru. Pôžičku bude možné čerpať najneskôr do 31. decembra 2021. „Podmienky tranže (výška tranže, typ úrokovej sadzby, splatnosť tranže) budú stanovené až v čase čerpania. V súlade s pravidlami RB RE pre úverové a projektové financovanie je možné stanoviť, či pôjde o tranžu s fixnou úrokovou sadzbou alebo pohyblivou úrokovou sadzbou a s priemernou dobou splatnosti deväť rokov,“ uvádza sa v predkladacej správe k návrhu na uzatvorenie rámcovej zmluvy.

V súlade s rámcovou zmluvou o úvere nesmie financovanie zo strany RB RE presiahnuť 90 % celkových oprávnených nákladov na daný projekt. „Samotné schválenie rámcového úveru od RB RE v sume 300 miliónov eur vládou SR a podpis návrhu rámcovej zmluvy o úvere nebude mať vplyv na zvýšenie dlhu verejnej správy,“ konštatuje rezort financií, ktorý návrh predložil na vládu. Okrem toho rámcový úver zohľadňuje požiadavku ministerstva financií, podľa ktorej má mať Slovensko možnosť vybrať si zdroj krytia financovania tak, aby nedošlo k zvýšeniu dlhu verejných financií.

10:52 Slovensko má získať 300 miliónov eur od Rozvojovej banky Rady Európy

Slovensko si má požičať od Rozvojovej banky Rady Európy (RB RE) úver v objeme 300 miliónov eur. Slúžiť má na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu na zmiernenie negatívnych následkov pandémie v dôsledku nového koronavírusu. Vláda v pondelok schválila návrh na uzatvorenie rámcovej zmluvy o úvere medzi SR a RB RE.

Na čo je rámcový úver určený?

- na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu v sektore zdravotníctva,

- na financovanie v oblasti podpory mikropodnikov, malých a stredne veľkých podnikov na pokrytie platieb alebo čiastkové pokrytie miezd

- na financovanie oblasti podpory pre spoločnosti poskytujúce verejné služby

10:45 Políciu môže na hraniciach posilniť do 200 profesionálnych vojakov

Hliadky Policajného zboru (PZ) môže do konca roka 2021 pri kontrole hraníc posilniť do 200 profesionálnych vojakov. Vyplýva to z Návrhu opatrení pri výkone kontroly hraníc a policajných kontrol v pohraničných oblastiach vnútorných hraníc SR, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

„Profesionálni vojaci budú vyčlenení na nevyhnutný čas a na účely eliminácie možných ohrození v súvislosti s protiprávnymi preletmi vzdušných prostriedkov cez vonkajšiu hranicu, protiprávnym prekračovaním vonkajších hraníc SR a neoprávnenými sekundárnymi pohybmi cez vnútornú hranicu SR,“ uvádza sa v materiáli. Pôsobiť majú predovšetkým na hranici Slovenska s Ukrajinou.

10:40 Vyjadrenie ministra dopravy Andreja Doležala k otváraniu letísk. „V súvislosti s leteckou dopravou, vnútroštátnou alebo medzinárodnou, stále platí status quo. O rozhodnutí o otvorení letísk budeme rokovať na vláde, súvisí to najmä s otváraním hraníc,“ uviedol.

10:20 Vyjadrenie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího.

10:10 Minister financií Eduard Heger sa stretol so zástupcami poisťovní. „Časové rámce boli také, že do konca júna by malo byť všetko v poriadku,“ uviedol Heger s tým, že je dôležité, aby sa akcionári postarali o svoje firmy. „Teraz nastavujeme tohtoročný rozpočet nanovo. Dávame dokopy dáta.“

9:55 Richard Sulík podporuje protest zamestnancov firmy Nexis. „Stretol som sa s jednými aj s druhými. Ja mám v tejto veci jasno. Moje presvedčenie je, že firma Chemes vyjednáva nekorektne, prekrúca a podobne,“ povedl šéf rezortu hospodárstva.

9:45 Mikulec odvolal riaditeľa Nemocnice sv. Michala

Minister vnútra Roman Mikulec v stredu (13. 5.) odvolal riaditeľa Nemocnice svätého Michala Mariana Križka. Vo funkcii ho nahradí Branislav Delej. Mikulec o tom informoval na sociálnej sieti. „Verím, že zmena vo vedení Nemocnice sv. Michala bude vnímaná pozitívne aj z dlhodobého hľadiska,“ uviedol minister. Podotkol, že vo štvrtok dostalo Ministerstvo vnútra (MV) SR aj podnet od Nadácie Zastavme korupciu. Nadácia poukazovala na opakované hrubé porušenie kompetencií riaditeľa. Mikulec situáciu vyhodnotil rovnako.

9:35 Pred Úradom vlády od rána protestujú zamestnanci firmy Nexis

Pred Úradom vlády protestujú zamestnanci firmy Nexis proti rozhodnutiam spoločnosti Chemes, ktorá pozastavila Nexisu dodávky energií.

Protimonopolný úradvydal vo veci možného zneužívania dominantného postavenia v utorok (12. 5.) predbežné opatrenie, ktoré zaväzuje spoločnosť Chemes Humenné obnoviť dodávky energií pre Nexis Fibers.

Ako informovala hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská, výrobca energií a zároveň vlastník priemyselného parku v Humennom si zatiaľ rozhodnutie úradu prostredníctvom elektronickej schránky Ústredného portálu verejnej správy neprevzal a nie je preto vykonateľné.

Vláda bude rokovať o niekoľkých bodoch

Vládny kabinet sa vo štvrtok stretne druhýkrát v tomto týždni, rozhodovať bude napríklad aj o tom, či si Slovensko požičia od Rozvojovej banky Rady Európy úver v objeme 300 miliónov eur. Slúžiť má na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu na zmiernenie negatívnych následkov pandémie v dôsledku nového koronavírusu. Vyplýva to z návrhu na uzatvorenie rámcovej zmluvy o úvere medzi SR a RB RE, o ktorom má vo štvrtok rozhodnúť vláda.

Rámcový úver je určený na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu v sektore zdravotníctva, v oblasti podpory mikropodnikov, malých a stredne veľkých podnikov na pokrytie platieb alebo čiastkové pokrytie miezd, ale aj na financovanie oblasti podpory pre spoločnosti poskytujúce verejné služby. Úver bude možné čerpať v minimálne dvoch tranžiach, pričom prvá tranža nesmie presiahnuť 70 percent schváleného rámcového úveru. Pôžičku bude možné čerpať najneskôr do 31. decembra 2021.

Posilnenie na hraniciach

Vláda bude vo štvrtok rozhodovať aj o tom, že by hliadky Policajného zboru (PZ) mohli do konca roka 2021 pri kontrole hraníc posilniť do 200 profesionálnych vojakov. Vyplýva to z návrhu opatrení pri výkone kontroly hraníc a policajných kontrol v pohraničných oblastiach vnútorných hraníc SR. „Profesionálni vojaci budú vyčlenení na nevyhnutný čas a na účely eliminácie možných ohrození v súvislosti s protiprávnymi preletmi vzdušných prostriedkov cez vonkajšiu hranicu, protiprávnym prekračovaním vonkajších hraníc SR a neoprávnenými sekundárnymi pohybmi cez vnútornú hranicu SR,“ uvádza sa v materiáli. Pôsobiť majú predovšetkým na hranici Slovenska s Ukrajinou.

Odberateľom podzemných vôd sa plánuje umožniť uhradiť preddavky za odoberanie až po odvolaní krízovej situácie. Platiť to bude aj pre znečisťovateľov, ktorí vypúšťajú odpadové vody do povrchových vôd nad ustanovené množstvo. Týmto návrhom z dielne envirorezortu sa bude vo štvrtok zaoberať vláda.