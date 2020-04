MILÁNO - Pochádza z východného Slovenska, no už takmer 12 rokov žije v Taliansku. Stanislava Kaputová sledovala vývoj koronavírusu od jeho začiatku. A ako mnohí iní, ani ona si nemyslela, že to bude zažívať na vlastnej koži. V rozhovore sa s nami podelila o to, aká je momentálne situácia v Miláne, aj ako sa podľa nej zmení svet.