Parlament dnes pokračuje v rozprave: Po včerajšku dočasne obsadili post výboru pre vojenské spravodajstvo

NAŽIVO Rokovanie parlamentu

Habánik kritizuje postavenie vysokých škôl v PVV

Slovensko musí mať ambíciu posilniť európsky vysokoškolský priestor a postavenie slovenských vysokých škôl (VŠ) v ňom. "Toto mi chýba v programovom vyhlásení vlády (PVV)," skonštatoval počas diskusie k vládnemu programu v pléne Národnej rady (NR) SR poslanec Jozef Habánik (Smer-SD) s tým, že treba zlepšiť aj autonómiu VŠ. Podotkol, že ambícia vlády presunúť kompetencie a financie na vedu a výskum pod jeden rezort je možná len z malej časti.

"Myšlienka nie je nová, rezonuje tu už niekoľko rokov, no dá sa už teraz predpokladať, že nebude uskutočnená. Zasahuje do života niekoľkých stoviek inštitúcií, viacerých ministerstiev, bolo by treba upraviť desiatky zákonov, stoviek vyhlášok a podobne," uviedol v súvislosti so zjednocovaním agendy vedy a výskumu. Pripustil, že tento cieľ je možný len sčasti, a to pri eurofondoch, kde by šlo len o zmenu kompetenčného zákona na úrovni ústrednej štátnej správy. V PVV podľa jeho slov chýba analýza súčasného stavu či formulácia nástrojov.

Poukázal na kompetencie novej akreditačnej agentúry, ktorá je povinná do troch rokov požiadať o zaradenie do medzinárodnej siete akreditačných agentúr. V súvislosti s jej fungovaním zdôraznil dve podmienky, a to nezávislosť od vládnej moci a dodržiavanie štandardov spoločného európskeho vysokoškolského priestoru pri rozhodovaní. Doplnil, že agentúra bude povinná zverejniť štandardy a vysoké školy sa budú musieť do dvoch rokov s nimi zosúladiť.

Poslanec Richard Vašečka (OĽaNO) ocenil konštruktívne vystúpenie Habánika. Realizácia PVV a ambícií vlády bude podľa jeho slov závisieť aj od dobrej spolupráce. "Verím že dosiahneme spolu dobré výsledky nie pre politické strany, ale pre školstvo, žiakov, študentov a celé Slovensko," dodal.

Rozprava ešte nejakú chvíľu potrvá

Do rozpravy k programovému vyhláseniu vlády (PVV) je prihlásených ešte 20 zákonodarcov. Hlasovať o ňom budú poslanci vo štvrtok o 11. hodine. Do programu schôdze však ešte pribudli návrhy zákonov, ktoré prerokovala vláda v utorok (28. 4.).

V úvode šiesteho rokovacieho dňa 6. schôdze Národnej rady (NR) SR do programu pribudol návrh na odvolanie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Sone Pőtheovej, ako aj dva návrhy, o ktorých majú poslanci rokovať v skrátenom režime, týka sa to návrhu zákona o štátnej štatistike a návrh zákona o Súdnej rade.

O týchto bodoch bude plénum rokovať po tom, ako odhlasuje programové vyhlásenie vlády. O PVV poslanci v parlamente rokujú takmer päť dní, a to od 22. apríla. Do diskusie sa zapájajú poslanci naprieč celým politickým spektrom, a to z opozície aj koalície.

Včera len tesne rozhodli o obsadení výboru o VOS

Predsedom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VOS) sa stal Radovan Sloboda (SaS). Rozhodli o tom poslanci v utorkovom tajnom hlasovaní. Na pozíciu kandidoval opätovne aj šéf ĽSNS Marian Kotleba, vo voľbe nezískal dostatok hlasov. Sloboda v tajnom hlasovaní získal zo 137 platných hlasov celkovo 75 hlasov, proti jeho zvoleniu bolo 50 zákonodarcov a 12 sa zdržali hlasovaní. Kotlebu podporilo len 58 zákonodarcov, 70 boli proti a deviati sa zdržali.

Včerajšie hlasovanie Zdroj: Kancelária NR SR

Na odvolaní Pőtheovej sa výbor zhodol

Výbor Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny súhlasí s návrhom vlády odvolať Soňu Pőtheovú z funkcie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR. Výbor o návrhu rokoval v utorok. O odvolaní má rozhodnúť parlament.