Prečo toľko ľudí nenávidí svoju prácu? Toto sú najčastejšie dôvody nešťastných zamestnancov

Zdroj: Getty Images

Čo hovoria ľudia vo vašom okolí o svojej práci? Opisujú ju ako vysnívaný džob, ktorý im prináša neskutočnú radosť? Alebo sa skôr ponosujú a sťažujú, že pracovné podmienky za veľa nestoja, že ich práca vlastne ani nebaví a robia ju len preto, aby mali z čoho žiť? Nájsť ľudí, ktorí úprimne vyhlásia, že milujú to, čo robia, bude pravdepodobne ťažšie ako tých, ktorí ak by mohli, dali by v práci hneď výpoveď. Prečo je tak veľa ľudí, ktorí neznášajú svoju prácu?