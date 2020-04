LOS ANGELES - Po videách o aktuálnej situácii v Amerike počas korony sa Michal Šopor vracia k svojim obľúbeným rozhovorom s (väčšinou) neznámymi, no za to veľmi zaujímavými ľuďmi. Tentokrát si do videa zavolal Sala, muža, ktorý vyrastal v nebezpečnom Comptone.