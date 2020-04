KORONAVÍRUS Premiér vyzýva Slovákov: Nepokazme si to! Krízový štáb varuje pred druhou vlnou

od 12:00 prebieha rokovanie vlády

o 14-ej má začať rokovať aj Ústredná krízový štáb, ktorý sa má venovať najmä pendlerom

minister školstva chce dnes otvoriť tému otvárania škôl a škôlok pre deti zdravotníkov

na Slovensku začala minulú stredu 1. fáza otvárania ekonomiky, ďalšia podľa premiéra nezačne skôr ako 6. mája

NAŽIVO Brífing premiéra Matoviča na tému Nepokazme si to

12:53 Dovolenky si plánujte na Slovensku

„Pokiaľ sa rozbehnú letiská ako Viedeň a Budapešť, tak toto je vec, ktorú nemôžeme prehliadnuť,“ povedal Krčméry. „Aby sme sa vyhli k druhej vlne, tak chcem oceniť, že väčšina zúčastnených nepodceňuje túto možnosť,“ povedal Krčméry s tým, že aj naďalej budú sledovať situáciu v okolitých krajinách.

12:48 Členovia krízového štábu varujú pred druhou vlnou

Profesor Krčméry a ďalší členovia krízového štábu varujú pred druhou vlnou, ktorá by mohla prísť uvoľňovaním opatrení. „Druhá vlna je takmer vždy importovaná. Smerujme všetko k tomu, aby sme mohli dovolenkovať doma na Slovensku,“ povedal Krčméry. Slováci sa zrejme s dovolenkami v Chorvátsku budú musieť rozlúčiť.

12:42 Minister zdravotníctva upozornil, že táto pandémia začala jedným pozitívnym prípadom a krivky sa vztýčili. „Potom bolo ťažké regulovať,“ povedal Krajčí. „Ak by sme teraz všetky opatrenia uvoľnili, ľahko by sa mohlo stať, že tu budeme mať druhé Taliansko či Španielsko,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar,

12:39 Kalavská povedala, že nízke denné prírastky sú aj výsledkom tvrdých opatrení počas Veľkej noci. Vďaka tomu, že ľudia ich dodržiavali, sú podľa nej teraz nárasty nízke.

12:35 K slovu sa dostala bývalý ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. „Prosíme vás, aby ste dodržiavali opatrenia, nosili rúška, nechodili zbytočne do obchodu, dodržiavali odstup,“ uviedla Kalavská. „Poprosila by som vás o zodpovednosť voči sebe, ale aj voči celému národu,“ dodala.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

12:30 Profesor Vladimír Krčméry uviedol, že netreba upadať do pocitu sebauspokojenia. Uviedol, že momentálne sú stále dva rizikové okruhy. Jedným z nich je aj režim na hraniciach. „Nechceme, aby sa nám tu importovali prípady z okolitých krajín, kde je veľa nakazených a je vysoká mortalita,“ povedal Krčméry. Zhodli sa na balíku opatrení, ktorí sa bude pravdepodobne týkať pendlerov, ktorý predložia na krízovom štábe. Zatiaľ nie je jasné, o aké opatrenia ide.

12:29 „Ak začneme vypínať mechanizmy a začneme nedodržiavať to, čo sme doteraz dosiahli, môže mať za následok to, že nastane druhá vlna,“ povedal Matovič s tým, že ak by sme odrazu začali všetko otvárať, dostane nás to tam, kde sme boli, možno aj na úroveň iných krajín.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

12:27 Premiér Matovič vyzdvihol nízky nárast nakazených za posledné dva dni. Podľa neho je to dôsledok disciplíny a dodržiavania opatrení, aj keď to má negatívne následky na ekonomiku. „Sme európska špička v boji proti koronavírusu. Mnohé európske krajiny nám závidia a mnohé krajiny by si to s nami vymenili,“ uviedol premiér.

12:26 Matovič sa dnes stretol s epidemiológmi.

12:05 Premiér Igor Matovič mal mať o 12-ej brífing na tému „Výzva - Nepokazme si to“.

11:58 „Ja mám na stole prípad, kvôli ktorému teraz môj úrad musí zaplatiť korekcie, preto lebo tam bol zbabraný projekt,“ kritizovala Remišová čerpanie eurofondov predchádzajúcou vládou.

11:57 K vládnemu materiálu Remišová priloží kompletný zoznam projektov, na ktoré štát čerpal eurofondy. Takýto zoznam bude prístupný prvýkrát. Výzvy sa budú realizovať na jednotlivých rezortoch, na ministerstve práce už tieto opatrenia začali realizovať, teraz na to už budú prostriedky z eurofondov. „150 miliónov eur nám prepadlo v dôsledku škandálov a káuz,“ povedala Remišová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:56 Peniaze presunie Remišová po dvoch týždňoch diskusií so všetkými ministrami.

11:55 Brífing podpredsedníčky vlády Veroniky Remišovej. Z nezazmluvnených a nevyčerpaných eurofondov pôjdu podľa Remišovej peniaze do piatich oblastí - Podpora zdravotníckeho systému, Udržanie zamestnanosti a pracovných miest, Mikro, malé a stredné podniky, Podpora záchranného integrovaného systému, Iné opatrenia, napríklad vzdelávacie procesy. Dokopy ide o sumu 1,2 miliardy eur.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:50 „Dlhodobo hovoríme o tom, že by sme chceli za nejakých prísnych bezpečnostných opatrení a na základe dobrovoľnosti otvoriť materské a základné školy pre pracovníkov v zdravotníctve a následne aj poradenské centrá,“ uviedol minister školstva. Poznamenal, že sú to témy, o ktorých diskutujú s hlavným hygienikom. „Momentálne je to v stave, v akom to je, situáciu akceptujeme,“ poznamenal Gröhling.

11:45 Gröhling chce dnes na ústrednom krízovom štábe otvoriť tému otvárania škôl a škôlok pre deti zdravotníkov. Štáb zasadne o 14:00.

Vláda sa bude zaoberať financiami na záujmové vzdelávanie i štatistickými výkazmi

Objem pridelených finančných prostriedkov určených na záujmové vzdelávanie žiakov poskytované školami a školskými zariadeniami prostredníctvom vzdelávacích poukazov sa ponechá aj v prípade, že sa tento typ vzdelávania neuskutoční v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý na utorkové rokovanie kabinetu predložil minister školstva Gröhling.

Vláda sa na svojom 15. rokovaní so začiatkom o 12.00 h bude zaoberať aj návrhom predsedu Štatistického úradu SR Alexandra Balleka, ktorý chce novelou zákona zmierniť v období mimoriadnej situácie a núdzového stavu povinnosti štatistických výkazov. „Cieľom návrhu zákona je pomoc podnikateľom a ostatným spravodajským jednotkám sústrediť sa v období pandémie a bezprostredne po nej na riešenie jej najvážnejších dosahov,“ vysvetlil Ballek v predkladacej správe.

V rámci informatívnych materiálov sa vláda dostane i k Správe o činnosti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za rok 2019. V bilančnom materiáli sa napríklad uvádza, že v rámci pokračujúcich národných projektov zameraných na integráciu marginalizovaných rómskych komunít (MRK) bolo k 31. decembru 2019 zamestnaných celkovo 1345 ľudí, z toho 299 Rómov. Prostredníctvom projektov zameraných na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS) bolo ku koncu roka 2019 zamestnaných 1422 členov hliadok v 250 lokalitách Slovenska.