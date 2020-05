Ako školstvo zabojuje s KORONAVÍRUSOM? Pýtajte sa ONLINE ministra Gröhlinga

Branislav Gröhling

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Rodičia doma sa počas pandémie koronavírusu stali učiteľmi. Dokedy bude táto situácia trvať a ako to zvládať? Premiér naznačil, že deti by mali prísť o letné prázdniny a práve počas nich by mali dobehnúť učivo. Je takýto scenár reálny? Sú školy pripravené na vyučovanie počas letných horúcich mesiacov? Je to dobrý nápad? Aj vy máte možnosť opýtať sa tieto otázky. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) bude v utorok o 15,00 online. Pýtajte sa ministra.