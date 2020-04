KORONAVÍRUS Matovič po stretnutí s ekonómami: Ešte stále nemáme vyhraté, čaká nás druhá vlna

dnes čaká vládu 13. rokovanie

premiér včera absolvoval videkonferenciu s predstaviteľmi krajín V4 aj s európskymi lídrami

od stredy prebieha na Slovensku prvá fáza uvoľňovania ekonomiky

poslanci v parlamente pokračujú v rozprave k programovému vyhláseniu

VIDEO Vyjaderenie vlády po stretnutí ekonómov

VIDEO Premiér sa vyjadril k seniorom, nákupné hodiny sa pre nich meniť nebudú

16:55 Rokovanie vlády skončilo, sledujte s nami situáciu aj naďalej. Ministri by mali najbližšie rokovať v nedeľu poobede.

16:35 Vyjadrenie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej k súdnej rade.

16:25 Zmena: Seniori budú môcť chodiť nakupovať aj mimo vyhradených hodín

Prevádzky budú môcť obsluhovať seniorov aj mimo vyhradeného času cez pracovné dni od 9.00 h do 11.00 h. Keďže hlavný hygienik prijal množstvo podnetov k opatreniu na ochranu pred novým koronavírusom, najmä zo strany pracujúcich seniorov, rozhodol sa ho prehodnotiť.

„Dôrazne však vyzývame seniorov, aby využívali vyhradený nákupný čas vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, obchody nenavštevovali, respektíve aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv,“ uvádza Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Zdôrazňuje to pre ochranu zdravia seniorov, ktorým môže ochorenie COVID-19 spôsobiť vážne až život ohrozujúce stavy.

16:20 Vyjadrenie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského.

16:16 Vyjadrenie ministra práce Milana Krajniaka. Vyjadril sa aj k plošnému testovaniu v DSS. „Myslím si, že ide o iné testy, ako sa hovorilo pred mesiacom, takže k tomuto sa neviem vyjadriť,“ povedal Krajniak na adresu rýchlotestov, o ktorých sa Matovič vyjadril, že ich je potrebné hodiť do Dunaja. „Ja som rád, že to plošné testovanie bude.“

16:14 Vyjadrenie ministra životného prostredia Jána Budaja.

16:08 Vyjadrenie ministra školstva Branislava Gröhling a ministra dopravy Andreja Doležala.

16:05 Sulík chce riešiť aj systém na Správe štátnych hmotných rezerv. „Zamyslíme sa nad tým s odborníkmi a na vládu predložím konkrétny návrh,“ uviedol.

16:00 Rokovanie vlády skončilo. Minister hospodárstva uviedol, že Slovensko nepotrebuje dočasné riešenie k nájmom, ale skutočné. „Robím na tom, snažím sa to už mesiac presadiť na koaličnej rade. Naráža to na odpor, dúfam, že už čoskoro ten odpor prestane,“ povedal po rokovaní Sulík.

15:23 V prípade aktuálnej diskusie o programovom vyhlásení vlády (PVV) nevidí problém v tom, že do rozpravy sú prihlásené desiatky poslancov. „Ak to budú konštruktívne pripomienky, ktoré nás posunú ďalej, tak sa tomu nebránime, nech aj dva týždne v kuse rokujú, no ak to majú byť len zlomyseľné poznámky, s ktorými prichádzajú opoziční poslanci, nie je to žiadna pridaná hodnota,“ dodal.

15:22 Premiér sa takisto vyjadril k situácii a vzneseným podozreniam, týkajúcim sa bezúhonnosti generálnej tajomníčky služobného úradu ministerstva vnútra Anny Bilecovej. „Zatiaľ poznám len informácie z médií, stretnem sa s ministrom a štátnym tajomníkom. Chcem sa orientovať na základe dôkazov,“ povedal Matovič.

15:17 V prípade „zjemnenia“ aktuálneho nariadenia, ktoré určuje pre ľudí nad 65 rokov možnosť nakupovať len v čase medzi 9.00 až 11.00 h, je podľa premiéra opäť rozhodujúci hlas odborníkov. „Čokoľvek, čo rozhodne konzílium odborníkov, to ja budem rešpektovať. V konečnom dôsledku je to rozhodnutie hlavného hygienika, je to otázka na neho,“ povedal. Pripomenul, že obmedzenie bolo vyhlásené v mimoriadnej situácii a jeho cieľom je chrániť seniorov ako najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva pred nákazou novým koronavírusom. V tomto kontexte sa pozerá i na špekulácie o možnej protiústavnosti opatrenia.

Pri opatreniach, týkajúcich sa seniorov, rešpektujem hlas odborníkov

V prípade opatrení, ktoré sa týkajú vymedzeného času nákupu pre seniorov, je najdôležitejší hlas a rozhodnutie konzília odborníkov, uviedol Matovič pred rokovaním vlády.

15:09 Vládao odvolala z funkcie hraničného splnomocnenca Ladislava Csémiho

Ladislav Csémi už nie je hlavným hraničným splnomocnencom vlády SR. Kabinet ho v piatok odvolal z funkcie. Odvolanie súvisí s Csémiho zaradením do činnej zálohy a ustanovením do funkcie policajného pridelenca Slovenskej republiky v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska dňom 1. marca 2020.

„Od tohto dňa nevykonáva funkciu riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ktorá sa viaže s výkonom funkcie hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky,“ objasnilo ministerstvo vnútra.

13:45 O malú chvíľu by malo začať rokovanie vlády.

12:43 Tlačový brífing sa skončil.

12:36 Matovič hovorí, že po včerajšom hovore s európskymi lídrami cítil veľkú opatrnosť. "Lídri hovorili, že ešte zďaleka nemáme vyhraté, očakávajú aj druhú vlnu niekedy v jeseni," povedal premiér.

12:31 "Ak to možné je, urobme to, ak to možné nie je, tak nie. Myslím že na toto by mali odpovedať epidemiólogovia," odpovedal Matovič na otázku, či má vôbec význam otváranie ekonomiky v kontexte regionálnych rozdielov a šírenia nákazy medzi regiónmi. Heger potom ešte apeloval na ľudí, aby mali disciplínu, ktorá je potrebná na porazenie tejto pandémie.

12:24 "Je dôležité, že sa na Slovensku robí taká tradícia pravidelných stretnutí aj ekonómov," zhrnul premiér Matovič na tlačovke. Ten chce, aby sme na otváranie prevádzok hľadeli aj z regionálneho pohľadu. "Tá úloha kontrolovať najmä tie opatrenia, či sa dodávajú do praxe, je veľmi dôležitá, lebo jedna vec je to presadiť na vláde, schváliť v parlamente, no druhá, keď tá finančná pomoc cinkne zamestnávateľovi," pripomína Matovič.

12:18 Vláda uznala, že najväčší pokles je v prípade dopytu zo zahraničia. Hlavný ekonóm ING Bank a UniCredit Bank Ján Tóth hovorí o dôkladnej diskusii s vládou. Viceguvernér Ľudovít Odor pripomína, že Slovensko v takejto situácii ešte nebolo a preto je problém pomoc nastaviť adekvátne. Zároveň spomenul tzv. biele miesta na mape Slovenska v rámci finančnej pomoci.

12:15 Heger hovorí, že s odborníkmi sa rozprávala vláda o možnosti financovania počas tejto krízy. Schvaľovali sa aj rámce na pomoc iným krajinám. "Európska komisia podporila masívne financovanie a pomoc členským krajinam," hovorí minister Heger. "Uvedomujeme si, že hodnota za peniaze bude kedykoľvek dôležitejšia, ako predtým," pokračuje Heger s tým, že predchádzajúce vlády absolútne Slovensko na budúcnosť nepripravovali.

12:08 Na tlačovom brífingu vystúpi premiér Igor Matovič, minister financií Eduard Heger spolu so štátnymi tajomníkmi, viceguvernér NBS Ľudovít Odor a viacerí poprední ekonómovia.

10:55 Minister financií uviedol, že na stretnutí s ekonómami rozoberajú ďalšie fázy. „Teraz sa ideme pozrieť na druhú fázu, samotné oživovania. Máme problém dopytu a problém ponuky,“ uviedol pred stretnutím.

9:55 O desiatej čaká premiéra ďalšie stretnutie s poprednými ekonómami.

9:45 Pohľad do zákulisia

Okrem oficiálnej správy zverejnil premiér Matovič aj pohľad zo zákulisia videokonferencie. „Pýtali ste sa, ako prebieha videokonferencia lídrov členských krajín EÚ ... tak tu máte malý pohľad priamo na miesto činu ...konferenčná miestnosť na ministerstve zahraničných vecí, kamera, mikrofóny, obrazovky a môže sa začať,“ napísal Matovič.

„Jasné, niet nad osobné stretnutie, ale korona nás všetkých núti hľadať iné cestičky, tak aby sa život nezatavil a aby sme tej hnusobe ukázali, že nás nepokorí.“

9:30 Včera sa uskutočnila aj videokonferencia predsedov vlád krajín V4, ktorá mala viac regionálny rozmer. Lídri sa zamerali najmä na výmenu informácií o epidemiologickej situácii a opatreniach na postupné uvoľňovanie vo svojich krajinách. Zhodli sa, že situácia vo V4 nie je zlá, v porovnaní so zvyškom EÚ treba však dbať aj naďalej na ostražitosť.

Tri núdzové návrhy

Videokonferencia lídrov sa uskutočnila v období, kedy prvé členské štáty začínajú s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu koronavírusu. Dobrou správou je, že lídri zaznamenali pokrok v troch núdzových návrhoch:

- pre vlády (vytvorenie úverovej linky Európskeho stabilizačného mechanizmu),

- pre firmy (garančný fond Európskej investičnej banky)

- aj pre zamestnancov (takzvaný SURE alebo ľudovo európsky kurzarbeit).

Fond obnovy

Napriek postupnému zlepšovaniu epidemiologickej situácie v niektorých krajinách EÚ, hlavnou prioritou pre všetkých zostáva ochrana zdravia občanov. „Od Európskej komisie očakávame, že viac pomôže s verejným obstarávaním zdravotníckeho materiálu. Teraz potrebujeme rýchle dodávky,“ uviedol predseda vlády. Lídri vyslali pozitívny signál, keď súhlasili, aby Európska komisia pracovala na takzvanom fonde obnovy. Má byť dostatočne veľký a nasmerovaný na tie sektory a časti Európy, ktoré budú najviac zasiahnuté.

Každý z lídrov si je vedomý, že treba urobiť viac a takýto nástroj je potrebný. „Najjednoduchšie je využiť možnosti, ktoré už máme k dispozícii. Čas sú peniaze. Treba mať odvahu robiť kroky vpred a prijímať rozhodnutia rýchlo, aby sme ukázali ľuďom, že európsky projekt vie v časoch krízy pomáhať,“ uviedol predseda vlády. Konkrétny návrh by mala Európska komisia predstaviť začiatkom mája ako balík, teda spolu s upravenou podobou viacročného finančného rámca na roky 2021-2027.

Mal by už byť adaptovaný na post-korona EÚ. Ešte predtým plánuje Komisia zmapovať dopady krízy na ekonomiky členských štátov, ktoré nebudú zasiahnuté rovnakým spôsobom. Nejde o obdobnú krízu ako spred 10 rokov. Lídri preto privítali už prijaté nástroje ako napríklad voľnejšie pravidlá pre štátnu pomoc, vďaka ktorým môžu lepšie pomáhať firmám prežiť túto náročnú dobu. „Na druhej strane treba dať pozor, pretože niektorí môžu pomáhať viac ako iní a to vytvára rozdiely, ktoré nemusia byť vždy férové,“ upozornil Matovič.