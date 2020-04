KORONAVÍRUS Parlament opäť rokuje: Pellegrini kritizoval premiéra, Cigániková program nepodporí

NAŽIVO Rokovanie parlamentu

parlament rokuje o programovom vyhlásení vlády (PVV)

predsedníčka zdravotníckeho rezortu Jana Cigániková z vládnej SaS dokument nepodporí

bývalý premiér Peter Pellegrini si nemyslí že PVV reflektuje aktuálnu situáciu ohľadom koronavírusu

na Pellegriniho prejav sa s faktickou poznámkou prihlásilo až 28 poslancov

v rozprave o PVV je prihlásených 17 poslancov, z nich vystúpilo už včera 6

poslanci by mali voliť aj troch členov Súdnej rady, popoludní zas predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania strán

voliť by sa mal aj predseda osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, o túto pozíciu mal záujem už viackrát Marian Kotleba z ĽSNS

09:25 Pokračuje rokovanie k bodu o PVV. V rozprave pokračujú ďalší rečníci. Začína Jana Žitňanská zo Za ľudí.

09:11 Parlament pristúpil k rokovaniu o voľbe predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. Strana SaS nominuje Radovana Slobodu. Sloboda pripomína, že podobne ako to bolo v prípade Ondreja Dostála, ide v tomto prípade len o "rozchodenie" výboru, keďže ĽSNS doteraz nevybrala iného kandidáta ako Mariana Kotlebu.

09:04 Národná rada začína rokovanie k voľbe členov Súdnej rady. V rozprave vystúpil len poslanec Boris Susko za Smer-SD. Ten kritizoval, že v PVV sa hovorí o tom, že nominanti na členov súdnej rady nemajú byť sudcovia.

Susko kritizoval, že z troch kandidátov na členov súdnej rady sú dvaja sudcovia, z toho jeden bývalý. Kandidát Ján Mazák nie je vedený ako sudca, reagoval člen ústavnoprávneho výboru Alojz Baránik. Predseda parlamentu Boris Kollár povedal, že jeho kandidátka Alena Svetlovská síce je sudkyňa Najvyššieho súdu SR, ale spĺňa predpoklady byť členkou súdnej rady. "Naša strana súhlasila s tým, že do budúcna to nebudú sudcovia, tak sme sa dohodli na koaličnej rade, ale dnes som si ešte vyhradil, že môžem dať sudcu," doplnil. Okrem Mazáka a Svetlovskej je kandidátom za člena súdnej rady, advokát Andrej Majerník.

Pellegrini vládny dokument zvozil

Programové vyhlásenie vlády (PVV) nereflektuje na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a nestavia si ciele do budúcna. Skonštatoval to expremiér Peter Pellegrini počas diskusie v pléne. Premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) vyzval, aby PVV doplnil a predstavil stratégiu. Zároveň ho kritizoval pre jeho verejné vystúpenia a skonštatoval, že nie je schopný konštruktívneho dialógu.

Pellegrini tvrdí, že Matovič namiesto upokojovania verejnosti rozoštváva. "Tak ako bolo celé jeho pôsobenie v opozícii postavené výlučne na konfrontácii, tak v ňom pokračuje aj z úradu vlády. Nepriateľ je každý, kto prejaví vlastný názor, koaliční partneri, opozícia, mimovládne organizácie i novinári. Na všetkých už stihol povylievať špinu, pretože nepochopil svoju novú životnú a politickú situáciu," uviedol Pellegrini s tým, že nevidí nádej na jeho zmenu.

Vyzval ho k doplneniu PVV o najdôležitejšie výzvy súčasnosti. "Ak to nespravíte, váš program si nezaslúži hlbšiu diskusiu," povedal. Poukázal na to, že opatrenia v PVV sú mimo dostupných zdrojov a spochybnil ambíciu vlády na vyrovnaný rozpočet. Upozornil na policajný štát a udavačstvo za odmenu, k čomu podľa neho môžu opatrenia z PVV viesť. Dokumentu vyčíta, že v ňom chýbajú širšie sociálne opatrenia a vyhliadky do budúcna, napríklad rekcia na starnutie obyvateľstva či digitalizáciu. Vyčíta vláde, že si nestanovila dlhodobé ciele, na ktoré by sa dalo nadviazať.

Kritizoval "prebujnenosť štátneho aparátu". Pripomenul vyjadrenia súčasnej koalície k vytvoreniu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. "Ak ÚPVII je Pelleho trafika, vy z toho idete spraviť Remišovej podnik, pretože to idete zmeniť na ministerstvo. Ak vám je taký zbytočný, ako ste hovorili pred štyrmi rokmi, mali ste ho zrušiť," podotkol.

Cigániková PVV nepodporí, Krajčí vraj nedodržal kompromis

Predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Cigániková od liberálov nemôže súhlasiť s takým PVV, ktoré obsahuje systém unitárnych zdravotných poisťovní. Pred novinármi povedala, že minister zdravotníctva Marek Krajčí jej prisľúbil kompromis, že táto časť bude z dokumentu vyňatá, čo sa napokon nestalo. Vládny program preto pri hlasovaní v parlamente nepodporí.

"Ja som jasne komunikovala, že systém, ktorý ruší pluralitu zdravotných poisťovní je pre mňa absolútne za čiarou, a že nebudem súhlasiť s takým PVV, ktoré by toto obsahovalo," povedala v stredu novinárom Cigániková. Dodala, že po rozsiahlej diskusii dosiahli kompromis, že systém unitárnych poisťovní v dokumente nebude, čo sa napokon nestalo. "Akceptujem to, ale nemajú odo mňa čakať, že to podporím," dodala s tým, že svoje rozhodnutie neplánuje meniť.

"Som za to, aby bola pluralita zdravotných poisťovňami, to znamená konkurencia medzi nimi, ktoré by sa mali o poistencov biť lepšími službami," priblížila Cigániková s tým, že v dôsledku unitárneho systému môže dôjsť k plytvaniu financií, pod čo sa nedokáže podpísať. Podotkla, že vládu plne podporuje, no dokument nepodporí.

Liberáli sú z jej konania prekvapení

Cigániková ešte v utorok uviedla, že na výbore nepodporila odporúčanie schváliť PVV. Pre .týždeň dokonca zdôraznila, že za PVV nebude ani hlasovať. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová uviedla, že zvyšných 12 poslancov za SaS jednoznačne podporí programové vyhlásenie vlády. Postoj Cigánikovej ju mrzí.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na rozhodnutie Cigánikovej skonštatoval, že drží palce predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi, aby si stranu, ako aj poslanecký klub, skonsolidoval čím skôr. "Štát posilní nárok pacienta voči zdravotným poisťovniam (ZP). Preto z môjho pohľadu bolo veľmi dôležité, aby sa za toto politické vyhlásenie, v prípade, že by ZP nechceli rešpektovať túto regulačnú právomoc štátu, do programového vyhlásenia dostalo. Teda, aby sa tam dostalo, že v prípade, že ZP nebudú napríklad podnikať na našom trhu, tak zvážiť prechod alebo správu verejného zdravotného poistenia pod unitárny systém," uviedol v reakcii šéf rezortu zdravotníctva Krajčí s tým, že takémuto kroku by určite musela predchádzať analýza. Podľa jeho slov sa na tom dohodli koaliční lídri.