KORONAVÍRUS Začína sa 1. fáza uvoľňovania opatrení, otvárajú viaceré prevádzky či športoviská

BRATISLAVA – Od dnešného dňa môžu pri dodržaní stanovených podmienok fungovať obchody a prevádzky služieb s rozlohou do 300 m2, verejné stravovanie s výdajom cez okienko, vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport bez šatní a sociálnych zariadení, dlhodobé ubytovanie bez stravy, vonkajšie trhoviská a predajne automobilov vrátane autobazárov.

Ide o prvú fázu uvoľnenia opatrení proti šíreniu nového koronavírusu, ktoré v pondelok (20.4.) navrhlo konzílium odborníkov a v utorok (21.4.) schválil Ústredný krízový štáb. Obchody nemôžu rozdeliť prevádzku na viac častí a splniť tak limit 300 m2.

V obchodoch s odevmi zákazníci nemôžu využívať kabínky na skúšanie oblečenia. Trhoviská budú musieť zabezpečiť jeden vstup a jeden výstup a predajné miesta nesmú byť bližšie ako dva metre. V nákupných centrách budú naďalej fungovať iba určité typy prevádzok.

Vo všetkých otvorených obchodoch a prevádzkach budú platiť prísne hygienické normy - povinné prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, pravidelné čistenie a vetranie priestorov, dodržiavanie dvojmetrových rozostupov či obmedzenie jeden zákazník na 25 m2 predajnej plochy.

Po novom bude pre seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19, v obchodoch vyhradený predajný čas od 9.00 do 11.00 h, a to od pondelka do piatka. Predajne musia zabezpečiť, aby v tomto čase nakupovali iba ľudia v tomto veku. Nakupovať v inom čase majú zakázané.

Uvoľnenie reštrikcií plánuje vláda postupne v štyroch fázach, v ideálnom prípade s intervalom dva týždne. Rozhodovať bude podľa stanového ukazovateľa počtu nakazených novým koronavírusom. Nová fáza začne, ak tento ukazovateľ neprekročí hodnotu 100. Medzi 100 a 150 sa zachová doterajšia fáza, viac ako 150 nakazených bude znamenať opätovné zatváranie prevádzok.

Štátne orgány a orgány územnej samosprávy budú môcť zasadať

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) povolil zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy pri dodržaní protiepidemických opatrení. Na základe rokovania ústredného krízového štábu SR tak doplnil svoje opatrenie z 23. marca. Informoval o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Štátne orgány a orgány územnej samosprávy musia zo svojich zasadnutí vylúčiť verejnosť a informovať občanov iným spôsobom. Pri vstupe do budovy musí byť oznam, že osoba s akútnym respiračným ochorením, teda horúčkou, kašľom, nádchou či sťaženým dýchaním, musí zostať v domácej izolácii. Tiež tam musí byť dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk, respektíve zabezpečený iný adekvátny spôsob dezinfekcie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Osoby, ktoré sa pohybujú v priestoroch jednotlivých orgánov, musia nosiť ochranné rúška a prístroje, ktoré vytvárajú aerosol, treba nahradiť papierovými utierkami. Opatrenie tiež nariaďuje štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, musí telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko. Tiež si pravidelne umývať ruky mydlom a teplou vodou najmenej 20 sekúnd a následne ich utrieť do jednorazových papierových obrúskov. Osoba má zákaz podávania rúk.

Orgán, ktorý podáva stravu, má zabezpečiť, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený počet osôb a za jedným stolom sedela len jedna osoba. Stoly majú byť od seba vzdialené minimálne dva metre. Personál musí mať osobné ochranné pracovné prostriedky a príbor má byť zabalený do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov.

Celkovo musí byť v priestoroch zabezpečené pravidelné vetranie a dezinfekcia predovšetkým dotykových plôch, ako sú kľučky, výťahy a zábradlia, a kontaktných predmetov ako pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné médiá a počítačová myš. Opatrenia platia od 22. apríla do odvolania.