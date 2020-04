iPhone SE 2020

Zdroj: apple

Nikdy som si nepomyslel, že to napíšem, no Apple práve predstavil telefón, ktorý je snom mnohých z nás. Ponúka výkon vlajkových lodí, pekný dizajn a nestojí ani 500 €. Je to niečo, o čo sa v minulých rokoch snažil aj Samsung a ďalší, no ich zariadenia boli výrazne drahšie.