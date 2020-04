KORONAVÍRUS Krízový štáb schválil Matovičov plán: Nastane deň D! Výzva pre pendlerov

Premiér Igor Matovič uviedol, že kľúčovou témou ústredného krízového štábu bude opäť otváranie prevádzok, ktoré predstavil včera. „Budem sa snažiť získať podporu, aby od zajtra nastal deň D, aby sa postupne otvárali prevádzky,“ povedal. Krízový štáb rokuje od tretej poobede.

NAŽIVO Premiér Matovič počas rokovanie krízového štábu

16:36 „Pán z Prievidze, ktorý chodí na týždňovky do Rakúska, nakazil v Prievidzi šesť ľudí,“ uviedol Matovič príklad problému, ktorý môžu pendleri podľa neho spôsobiť.

16:32 Ak budú čísla dobré, testy na koronavírus nebudú povinné.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

16:31 Pendleri majú počkať do pondelka

„Chcel by som vyzvať všetkých ľudí, tzv. pendlerov, aby ľudia vydržali do pondelka s testovaním vzhľadom na to, že sa výrazne pozitívne mení situácia v okolitých krajinách,“ povedal Matovič s tým, že ak to vydrží do pondelka, nebude dôvod, aby sa uplatňovali nové opatrenia, ktoré sa dotýkajú pendlerov. „Ak sa to v priebehu pár dní otočí, tak to opatrenie platiť bude.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

16:29 Zajtra nás čaká podľa Matoviča veľký deň, začína sa prvá fáza uvoľňovania ekonomiky.

16:20 Premiér informoval, že konzílium odborníkov, vrátane jedného hlasu, ktorý sa zdržal, schválil plán otvárania prevádzok.

15:30 Matovič tiež povedal, že témou rokovania krízového štábu budú aj opatrenia týkajúce sa pendlerov. Hrozí im, že od začiatku mája sa budú musieť na hraniciach preukazovať negatívnym testom na koronavírus. Premiér kvôli tomu telefonoval s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom.

Slovensko už pozná kontúry

Prezidenta Zuzana Čaputová víta, že po týždňoch prísnych bezpečnostných opatrení pre pandémiu nového koronavírusu už Slovensko pozná aj kontúry ich postupného uvoľňovania. Zvlášť oceňuje, že uvoľňovanie opatrení bude závisieť od epidemiologického vývoja a že v konečnom dôsledku ho môžu všetci ovplyvňovať svojím správaním.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Hlava štátu to uviedla na sociálnej sieti. Reagovala tak na predstavené fázy uvoľňovania opatrení. „Vďaka súdržnosti a spolupatričnosti sme sa zaradili medzi krajiny s najmiernejším priebehom pandémie a verím, že priaznivý bude aj ďalší vývoj. V mnohých rodinách aj firmách sa začína po týždňoch obmedzení prejavovať existenčná neistota. Uvoľňovanie opatrení im preto môže veľmi pomôcť,“ uviedla Čaputová.

Od stredy budeme mať viac možností

Aktuálna kríza podľa jej slov všetkých predovšetkým učí, že pred vlastným egoizmom je potrebné uprednostniť spoločný záujem. „Od stredy (22. 4.) budeme mať viac možností a náš život sa bude o niečo viac podobať na ten spred krízy. Neznamená to však, že by sme mali byť menej dôslední pri dodržiavaní všetkých hygienických a bezpečnostných zásad. Aj naďalej budeme musieť na nevyhnutnú mieru redukovať naše sociálne kontakty, nosiť rúška, umývať si ruky či nezdružovať sa vo väčších skupinách,“ spresnila prezidentka.

Poslali sme list Mikasovi

Strana Za ľudí poslala v utorok list hlavnému hygienikovi SR Jánovi Mikasovi, aby zvážil opatrenie týkajúce sa pendlerov. Test raz za 30 dní sa podľa podpredsedu strany Juraja Šeligu ukazuje ako opatrenie, ktoré je zbytočné. Dodal, že pridávať pendlerom ešte ďalšie povinnosti je nadbytočné. Verí, že hlavný hygienik, premiér Igor Matovič (OĽaNO), ako aj krízový štáb k tomu zaujmú stanovisko. „Dnes prídete s testom a zajtra môžete byť nakazený,“ skonštatoval na utorkovej tlačovej konferencii Šeliga s tým, že sa na nich obracajú pendleri so svojimi problémami, zachytili tiež petíciu, ktorú podpísalo 10-tisíc ľudí.

Šeliga navrhuje, aby sa povinnosť dokazovania testom na nový koronavírus týkala len tých ľudí, ktorí žijú v zahraničí v obci, kde je zvýšená nákaza, respektíve ohnisko nákazy, uviedol vo svojom stanovisku. Ústredný krízový štáb prijal opatrenie pre pendlerov preukázať sa negatívnym testom na nový koronavírus bez úhrady výdavkov zo strany štátu. Opatrenie má platiť od 1. mája.