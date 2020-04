Zdroj: Gettty Images

Bratislava - Výpoveď nie je vo väčšine prípradov príjemná pre žiadnu zo zúčastnených strán. Zamestnávateľ by však mal vždy dbať na to, aby výpoveď zamestnancovi čo najviac uľahčil. Na čo by si mali šéfovia dať pozor, ak oznamujú zamestnancovi, že dostáva výpoveď? Toto je osem najhorších spôsobov, ako sa rozlúčiť so zamestnancom, no aj napriek tomu sú firmy, ktoré ich stále využívajú.