KORONAVÍRUS U bývalého šéfa štátnych rezerv Kajetána Kičuru od rána zasahuje NAKA

Tieto informácie priniesol DenníkN. U bývalého predsedu Kajetána Kičuru má od rána zasahovať NAKA. Ide zároveň o človeka blízkeho predsedovi donedávna vládnej strany Smer-SD Robertovi Ficovi. Domová prehliadka sa má odohrávať práve u exšéfa úradu štátnych rezerv po tom, ako boli medializované takmer žiadne zásoby ochranných prostriedkov v jeho úrade pri začiatku koronakrízy v marci.

O akcii informuje už aj polícia na sociálnej sieti. "Národná kriminálna agentúra v rámci akcie "REZERVY" od rána vykonáva zaisťovacie úkony v Žilinskom a Banskobystrickom kraji v súvislosti s korupčnou trestnou činnosťou z prostredia Správy štátnych hmotných rezerv SR," píše polícia na sociálnej sieti.

Prehliadka sa má týkať podozrení v súvislosti s machináciami pri verejnom obstarávaní. Kičura pochádza z Kysúc, kde žil až do vymenovania do tejto funkcie v roku 2012. Jeho úrad bol zodpovedný za nákup rôznorodého materiálu v čase kríz, ktoré by na Slovensko mohli dopadnúť. V jeho prípade išlo o miliónové nákupy.

Zdroj: Jan Zemiar

Medializované nákupy ochranných prostriedkov

Kičura sa na verejnosti "preslávil" po nákupe tohtoročných ochranných prostriedkov, kedy boli nakúpené testovacie súpravy, ktoré po nejakom čase a vymenovaní novej vlády kritizoval aj premiér Igor Matovič. Práve jeho vláda Kičuru čoskoro z jeho funkcie odvolala. Kičura ešte pred týmto krokom vypovedal na NAKA, čo sám na tlačovej konferencii potvrdil. Išlo o súvislosti so zmluvami na Správe štátnych hmotných rezerv. V súčasnosti tento úrad vedie Lucia Gocníková.

Kičura sa netají, že je v blízkom okruhu priateľov šéfa Smeru Roberta Fica. Pozná sa s ním viac ako 20 rokov. „Považujem ho za môjho priateľa a verím, že aj on mňa. Vážim si ho za to, čo v živote dokázal,“ vyjadroval sa na Ficovu adresu Kičura. Neskôr sa tiež ukázalo, že Kičurov syn po nákupe rýchlotestov podozrivo lacno kúpil dva byty v centre hlavného mesta. Ich cenu nevysvetlil a hovoril aj o náhode.

Lacné byty v Bratislave

Krištof Kajetán Kičura sa stal vlastníkom dvoch bytov 17. a 18. marca 2020. Kúpnu zmluvu podpísal najneskôr 12. marca. Na liste vlastníctva nie je zapísané žiadne záložné právo, čo signalizuje, že Kičura mladší kupoval byty bez hypotekárneho úveru, uvádza Sme s tým, že ceny bytov sa v lokalite pohybujú v státisícoch eur.

NAKA ešte v marci začala "ex offo" trestné konanie pre medializované informácie o pochybeniach SŠHR pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) 22. marca po kontrole na SŠHR poznamenal, že vtedajší predseda SŠHR SR Kajetán Kičura nemá dôveru vlády. Kičura odmietol obvinenia súvisiace s uzavretím zmlúv SŠHR, ale aj podozrenia spojené s dvoma bytmi, ktoré kúpil jeho syn.