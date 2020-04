KORONAVÍRUS Rokovanie vlády: Programové vyhlásenie je vo finále! V hre je dvojité občianstvo

Vláda neschválila programové vyhlásenie ani po štvrtkovom rokovaní, premiér napriek tomu uviedol, že spory v koalícii nie sú. Ministri sa podľa neho v súčasnosti viac venujú otázkam okolo koronavírusu. Dnes bude vláda pokračovať v rokovaní a predpokladá sa, že dnes ho schvália. Poslanci o ňom totiž budú hlasovať na pondelkovej schôdzi.

KORONAVÍRUS Rokovanie vlády: Programové vyhlásenie stále neschválili! Nákaza v ďalších osadách

VIDEO Podľa ministra obrany ide o najlepšie programové vyhlásenie, aké doteraz Slovensko malo

9:40 Do programu sa podľa Kollára dostalo aj zrušenie doplatkov za lieky pre dôchodcov a malé deti. „Považujem to za veľmi dôležité,“ povedal po príchode na rokovanie vlády.

9:35 Boris Kollár uviedol, že rokovali do pol druhej a viac-menej sa dohadovali len na slovíčkach. „Za našu stranu som veľmi spokojný. Do PVV sa nám podarilo dostať všetko, čo sme chceli a čo sme sľúbili ľuďom pred voľbami,“ povedal šéf parlamentu.

9:21 Na úrad vlády dorazil aj minister financií Eduard Heger a minister vnútra Roman Mikulec. Rokovanie nekomentovali, detaily oznámi premiér na tlačovke. „Vydržte, bude to o chvíľu,“ povedal Heger.

9:16 Premiér Matovič zverejnil na sociálnej sieti „koštovku“. Zdá sa, že programové vyhlásenie vlády je hotové, má byť takmer dvakrát rozsiahlejšie. „Vláda SR umožní občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu, nadobnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR.“

9:05 Vládny kabinet mal včera rokovať zhruba do pol tretej rána a rokovania mali pokračovať aj dnes od deviatej. Premiér oznámil tlačovku na 10-tu. Koalícia má dnes schváliť programové vyhlásenie.

8:57 Programové vyhlásenie vlády je podľa ministra obrany Jaroslava Naďa hotové. „Veď dnes ho musíme schváliť. Poviem to úprimne, myslím si, že je najlepšie, aké kedy bolo,“ povedal Naď. „Za moju oblasť, oblasť bezpečnosti a oblasť zahraničnej politiky veľmi dobre,“ uviedol s tým, že niektorí sedeli do rána, iní to mali hotové skôr. „Ja som bol menej problémová kapitola, ja som mal pokojnú noc.“

8:50 Na rokovanie vlády dorazil aj minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. „Jednoznačne nám koronakríza ukázala, že našu potravinovú komôrku musíme mať plnšiu,“ uviedol pred rokovaním.

8:45 Poslanci parlamentu sa stretnú v pondelok o 13-tej na schôdzi, na ktorej majú schvaľovať okrem iných bodov aj programové vyhlásenie.

8:40 „Chceli sme pôvodne dnes, ale vzhľadom na to, že väčšina ministrov je maximálne vyťažená koronakrízou, snažíme sa tieto veci riešiť za pochodu po večeroch,“ povedal vo štvrtok Matovič. Minister financií potvrdil, že program sa podľa neho dostal jemne na druhú koľaj. „Ale, samozrejme, na ňom pracujeme.“

Závidím Ficovi, Radičovej aj Pellegrinimu

Premiér Matovič včera na sociálnej sieti uviedol, že na programe budú rokovať až do sobotného večera. „Závisť nie je pekná vlastnosť a zvyčajne ňou vôbec netrpím. Teraz po ceste na Úrad vlády, kde budeme dnes do noci finalizovať naše programové vyhlásenie, som sa pri závisti pristihol,“ napísal s tým, že závidí časy, kedy Fico, Radičová či Pellegrini mohli v pokoji bez nejakej koronakrízy dávať 30 dní dokopy svoj program.

„Závidím im, že dostali obvyklých 100 dní, ktoré sa dáva každej vláde na rozbeh. Nám nebola dopriata ani minúta a navyše opozícia, rôzni múdrosráči a médiá vlastnené oligarchami nasadili voči nám tú najzákernejšiu politiku, akú len v mimoriadne ťažkej dobe nasadiť mohli,“ uviedol s tým, že neostáva nič iné, ako sa nevzdať a poďakoval všetkým, ktorí stoja pre Slovensko s vládou.

Prezidentka upozorňuje na dôležitosť obsahu programového vyhlásenia

Prezidentka Zuzana Čaputová upozorňuje na dôležitosť obsahu programového vyhlásenia vlády, od vládnej koalície očakáva, že obsahom dokumentu budú opatrenia v súlade so spoločenskou objednávkou ľudí. Hlava štátu to povedala v reakcii na štvrtkové stretnutie s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou a ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Obsah PVV je podľa prezidentky veľmi dôležitý pre kroky vlády aj po skončení krízy.

„Viac než počet strán programového vyhlásenia ma preto zaujíma, či v ňom obsiahnuté opatrenia budú v súlade so spoločenskou objednávkou vyjadrenou občanmi vo voľbách, ako aj s prísľubmi politických strán, najmä v prioritných oblastiach, ktoré sledujem. Tie totiž boli aj obsahom povolebných rozhovorov s politickými stranami,“ uviedla Čaputová.

Poslanci sa zídu opäť v pondelok

Poslanci parlamentu sa zídu opäť v pondelok. Prerokovať majú programové vyhlásenie vlády aj niekoľko ďalších vládnych návrhov zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Šiestu schôdzu parlamentu zvolal predseda parlamentu Boris Kollár, začne sa o 13-tej. Programové vyhlásenie má v pléne predložiť premiér Igor Matovič. Jeho obsah zatiaľ nie je zverejnený. Parlament má však o ňom začať rokovať už v pondelok. V zmysle Ústavy SR musí vláda predložiť Národnej rade SR svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery do 30 dní od vymenovania. Vládu prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 21. marca.