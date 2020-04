Zostane HROBÁR sátorovcov na slobode? VIDEO Horvátha vinia z piatich vraždy, dnes o ňom rozhodne súd

BRATISLAVA - Léhel Horváth z Čótfy pri Dunajskej Strede je považovaný za dlhoročného člena zločineckého gangu sátorvcov. Až do minulého týždňa bol tento obávaný muž, prezývaný HROBÁR, vo väzbe pre obvinenie z pokusu o vraždu svojej manželky, ktorú podľa obžaloby dobil spolu so svojím synom a hodil levici Simbe. Lenže tá ju poznala a tak sa jej zúboženého tela ani nedotkla. Manželku Ivetu mali potom odviesť jej mama do Kútnikov. Prípad sa mal stať v marci 2018, Léhel Horváth strávil za mrežami spolu so synom 25 mesiacov.

Okresný súd v Trnave minulý týždeň otca so synom spod obžaloby oslobodil. Senát Špecializovaného trestného súdu, ktorý rozhodoval o vzatí Léhela Horvátha späť do väzby pre vraždy, ktoré mal spáchať so Sátorovcami ho však pustil na slobodu. Dnes bude preto po sťažnosti prokurátora o jeho väzbe rozhodovať Najvyšší súd.

Na slobode sa však obávaný Léhel Horváth dlho neohrial. Hneď za bránou väznice v Leopoldove ho zadržalo policajné komando a s návrhom na väzbu poslali pre Špecializovaný trestný súd. O väzbe pre muža obvineného z piatich vrážd rozhodoval predseda Špecializovaného trateného súdu Michal Truban a ten poslal dlhoročného člna vraždeného gangu Sátorovcov na slobodu. Vo svojom rozhodnutí si sudca servítku cez ústa nedával a prstom ukázal na elitných policajtov NAKA.

„V roku 2018 bolo vykonaných 54 úkonov v podobe výsluchov obvinených a svedkov, v roku 2019 bolo vykonaných 36 úkonov a v roku 2020 to boli 4 úkony, taktiež v podobe výsluchov obvinených a svedkov. Aj s prihliadnutím na zaslané dožiadania vykazuje konanie prieťahy, keď napriek pokynu prokurátora, ktorým prokurátor uložil povinnosť vyšetrovanie ukončiť v lehote do 30.09.2019, vyšetrovanie až do súčasnej doby ukončené nebolo, pričom od 01.10.2019 až do súčasnej doby boli vykonané len 4 úkony v podobe výsluchov obvineného a svedkov,“ nechal sa počuť sudca Truban s tým, že policajtom za 25 mesiacov, ktoré strávil Horváth vo väzbe, nebránilo nič k tomu, aby bolo prípravné konanie ukončené a bol následne podaný návrh na podanie obžaloby v prípadoch vrážd, prípadne vydané iné meritórne rozhodnutie vo veci.

A tak skončil obávaný člen vraždeného gangu na slobode a pokojne, akoby ctihodný občan sa premáva po celom Slovensku. Sudcu napriek objektívnym skutočnostiam a podľa neho slabým výkonom polície, nepresvedčil ani prokurátor, ktorý väzbu pre HROBÁRA argumentoval skutočnou obavou, že môžu opäť zomierať ľudia.

„Obvinený v prípade prepustenia na slobodu by mohol v páchaní trestnej činnosti pokračovať. Nemá problém páchať trestnú činnosť najzávažnejšieho charakteru, najmä z dôvodu, aby sa zbavil nepohodlných svedkov,“ napísal prokurátor v návrhu na väzbu s tým, že samotné vraždy poškodených možno považovať za spôsob zakrytia trestnej činnosti. Tiež sa obáva, že by sa Léhel Horváth mohol vyhýbať trestnému stíhaniu a utiecť do Maďarska, kde má podľa prokurátora väzby na miestne podsvetie. Ako teda rozhodne Najvyšší súd a aj to či muž, s tými najkrvavejšími obvineniami na krku zostane na slobode sa dozvieme už o pár hodín

Lehel Horváth a skutky, v ktorých figuruje jeho meno

- Vražda Andreja Reisza, ktorý je vedený ako nezvestný sa mala podľa výpovedí viacerých členov gangu Sátorovcov stať v novembri 2006. Druhý najvyššie postavený člen obávanej zločineckej skupiny sátorvcov zmizol potom, ako si prišiel do areálu bývalého družstva v Čótfe pri Dunajskej Strede zazimovať loď. A práve vtedy vyšla boss Ľudovít Sátor Andreja Reisza zastrelil. Telo potom v areáli, ktorý patril Léhelovi Horváthovi prezývaného Hrobár spolu s Kristánom Kádarom a Zsolzom Nagym prezývaným Čonty zlikvidovali spôsobom, aký nemá v podsvetí obdobu. Podľa výpovedí hlavných aktérov to bol práve Léhel Horváth, ktorý Reisza vyvesil za nohy a rozporcioval na kusy – kosti išli podľa opisov z výpovedí do jednej debničky, kusy mäsa do druhej. To ale nebolo všetko. Kusy mäsa potom nahádzali do mlyčeka, pomleli a spoločne vyhádzali do Malého Dunaja a kosti zakopali

Vražda bratov Raiszovcov sa stala v septembri 2008, keď bývalí zápasníci Szilárd a Csaba navždy zmizli. Mužov obžalovaných zo spoluúčasti na desaťnásobnej vražde gangu pápayovcov z roku 1999 v bare Fontána v Dunajskej Strede, vylákali do domu Zsolta Nagya. Bolo to krátko potom, ako ich prepustili na slobodu a boss Ľudovít Sátor ich práve preto podozrieval zo spolupráce s políciou. Spolu s Čontym ich priamo obývačke domu popravili. Telá bratov potom Léhel Horváth spolu s ďalším členom gangu zakopali na Hoprváthovom pozemku v Čótfe, kde ich neskôr vykopali.

- Vražda Ľudovíta Sátora sa podľa výpovedí svedkov stala v decembri 2010 a opäť pri nej nechýbal Léhel Horváth. Ten sa k nej dokonca priznal pred kamerami komerčnej televízie. Spolu s Hrováthom sa na vražde svojho bossa podieľali Kristián Kádár a František Zakál. Všetko naplánovali tak, že keď Sátor príde k Horváthovi do Čótfy po plynové bomby, tak ho zlikvidujú. Vraj pre obavu, že by ich Sátor neskôr zabil. Všetko bolo naplánované tak, že Sátora zastrelí Kádar zatiaľ čo s ním bude Horvát diskutovať. Strelcom však bol nakoniec Léhel Horváth, ktorý celý skutok opísal aj novinárom. Sátora potom zakopali na pozemku v Čótfe, no pre obavu, že by tam policajti mohli ilegálny hrob bossa nájsť, telo neskôr prekopali. Z jamy ho vytiahli lanom priviazaným, jedným koncom o lyžicu bagra, druhým za nohu nebohého Sátora. Pozostatky bossa dodnes nenašli. V policajnom systéme je vedený ako nezvestný, alebo na úteku.

- No a ďalšou obeťou, ktorú policajti pripisujú na vrub práve Léhelovi Horvátovi má byť istý Csaba Karika. Motívom vraždy bola podľa polície skutočnosť, že tento ukradol peniaze z bezpečnostnej schránky iného, už zavraždeného „bieleho koňa“. Motívom vraždy mala byť obava, že by mohol vypovedať pre políciou.

- Na pozemku Léhela Horvátha v Čótfe, policajti vykopali aj telá ďalších takzvaných „bielych koní“. Má ísť o Jána Dubányho a Gellérta Lelkesa.