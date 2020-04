KORONAVÍRUS Rokovanie vlády: Na stole je schvaľovanie kurzarbeitu aj otváranie ekonomiky

minister hospodárstva Richard Sulík ešte pred sviatkami uviedol, že chce od utorka otvoriť všetky malé obchody okrem nákupných centier

s odborníkmi na ekonomiku a epidemiológiu sa o 15:30 stretne aj prezidentka Čaputová

vláda minulý týždeň oznámila, že pomoc sa rozšíri okrem malých a stredných podnikov aj na veľké podniky

premiér Matovič dnes uviedol, že podrobný plán na otvorenie ekonomiky predstaví v pondelok

minister práce Milan Krajniak a minister financií Eduard Heger dnes informovali, že vláda na 99 % schváli kurzarbeit, zamestnávatelia však budú mať na výber

VIDEO Minister práce a minister financií informovali o kurzarbeite

15:11 O otvorení obchodov by mali rozhodovať aj ekonómovia

„Prakticky všetci ekonómovia hovoria, že nám to zlikviduje to maloobchodné podhubie, ktoré tu vznikalo dlho,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že sa z toho budeme spamätávať jednu a možno aj dve dekády. Vláda by podnikateľom mala podľa Sulíka pomôcť znášať náklady na nájom. „Opakovane som sa to snažil riešiť, neviem, prečo taká vec nebola schválená.“

15:04 O zriadení karanténneho zariadenia v Humennom sa zatiaľ len uvažuje

O využití záchytného tábora v Humennom ako karanténneho zariadenia pre prevenciu šírenia ochorenia COVID-19 v súčasnosti ministerstvo vnútra len uvažuje. „K včera (13. 4.) medializovaným informáciám a žiadosti skupiny rómskych občanov ísť do štátnej karantény MV SR disponuje informáciou, že Rómovia napokon svoju žiadosť stiahli a do štátnej karantény bol včera prevezený iba jeden občan z obce Bystrany,“ uviedla hovorkyňa rezortu Michaela Paulenová.

14:55 Minister obrany telefonoval so zástupcom generálneho tajomníka NATO

Aktuálna situácia vo svete v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, jej vplyv na súčasné aktivity Severoatlantickej aliancie, ale aj náklady na obranu boli témami utorkového telefonického rozhovoru ministra obrany SR Jaroslava Naďa a zástupcu generálneho tajomníka NATO Mirceu Geoanu.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

14:15 Remišová varuje pred nárastom kybernetických útokov počas koronakrízy

Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová varuje ľudí pred počítačovými zločincami, ktorí čoraz viac zneužívajú aktuálnu situáciu okolo pandémie nového koronavírusu ako súčasť svojich kybernetických operácií. Podvodníci sa pritom maskujú ako dôveryhodný subjekt.

14:00 Od druhej by mala rokovať vláda, schvaľovať by mali ďalšie opatrenia, okrem iného aj avizovaný kurzarbeit.

13:55 Vláda zavádza kurzarbeit

Vláda pripravila rozšírenie pomoci pre zamestnávateľov a zamestnancov v čase mimoriadnej situácie na Slovensku. Ide o tzv. tretiu sociálnu pomoc a zavádza sa ňou aj nástroj Kurzarbeit. Zamestnávatelia budú môcť na svojich zamestnancov čerpať pomoc spomedzi dvoch možností, ktorá bude pre nich výhodnejšia.

Zdroj: Topky/Maarty

Minister práce Milan Krajniak informuje o tretej sociálnej pomoci. „Zamestnávatelia budú môcť na svojich zamestnancov čerpať jednu z dvoch možností. Prvou je kurzarbeit, ktorý bude poskytovaný na každého zamestnanca, ktorý je na prekážkach v práci. Bude preplatená plná náhrada mzdy,“ uviedol minister. Zamestnávateľ nemusí preukázať pokles tržieb. Druhou možnosťou je doterajší model. Kde zamestnávateľ preukáže pokles tržieb a bude odstávať príspevok na zemestnanca.

13:42 Premiér dodal, že medzi prevádzkami, ktoré sa z epidemiologického hľadiska dajú otvoriť, nie sú masáž či kaderníctvo. „Na základe toho, že ten vývoj je dobrý, chceme ten plán vypracovať. Nech to má hlavu aj pätu. Bude presný zoznam prevádzok,“ povedal Matovič. „Rozhodovanie o tom, kedy budú prevádzky otvorené, nie je ekonomická otázka, ale medicínska.“ Matovič uviedol, že o otváraní nebudú rozhodovať politici ani ekonómovia.

Zdroj: Topky/Maarty

13:30 Definitívne opatrenia na otvorenie ekonomiky predstavia v pondelok

Prioritou je chrániť zdravie a životy. „Bonus by mali dostať chorí ľudia, ktorým musíme odsúvať operácie. Budúci pondelok zverejníme presný plán, kedy a ktoré prevádzky budeme otvárať,“ povedal Matovič s tým, že nevidí dôvod na unáhlené otváranie prevádzok bez rozmýšľania. „Počkáme, ako dopadne testovanie v rómskych osadách a dedinkách okolo, aký veľký je problém v karanténach, v DSS a ako veľký problém vyrobili ľudia, ktorí nedodržiavali opatrenia počas sviatkov,“ povedal.

Kľúčová je disciplína

O tom, ktoré obchody, a v akom termíne budú otvorené, rozhodnú podľa premiéra epidemiológovia. Mali by to byť najskôr najmä prevádzky s nízkym rizikom šírenia ochorenia. Minister financií Eduard Heger upozornil, že si Slovensko nemôže dovoliť zvýšenie chorobnosti, ktoré by zatváralo firmy. „Disciplína bude v najbližších mesiacoch kľúčová,“ povedal Heger. „Je kľúčové, aby sme udržiavali zdravé obyvateľstvo,“ zdôraznil. Veľké ekonomiky sa podľa ministra v súčasnosti musia vyrovnať s pandémiou a Slovensko musí byť pripravené, aby sa po rozbehnutí týchto ekonomík zapojilo do medzinárodného obchodu.

Zdroj: Topky/Maarty

Premiér Matovič sa obáva možných nových ohnísk nákazy, ktoré mohli vzniknúť nekontrolovaným návratom ľudí zo zahraničia do platnosti nariadenia o povinnej karanténe v štátnom zariadení. Rizikom sú podľa neho aj rómske osady, ale aj dôsledky správania sa ľudí počas uplynulých dní. Podľa Matoviča zaregistrovali viacero porušení zákazu zhromažďovaní, ktoré sa môžu prejaviť v nasledujúcom týždni.

Po zatvorení takmer všetkých prevádzok obchodu a služieb v polovici marca vláda od 30. marca sprístupnila viaceré prevádzky. Boli medzi nimi napríklad očné optiky, stanice technickej a emisnej kontroly (STK a EK), záhradkárstva či stavebniny. Rýchle otvorenie aj ďalších obchodov či služieb presadzuje minister hospodárstva a vicepremiér pre ekonomiku Richard Sulík.