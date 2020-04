KORONAVÍRUS Kľúčový týždeň pre slovenskú ekonomiku: Na stole sú opatrenia, ktoré rozhodnú o budúcnosti

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič sa zatiaľ nechystá opatrenia zmierňovať, no niektoré európske krajiny vrátane Českej republiky sa na to chystajú. Dnes sa premiér stretol s epidemiológmi i ekonómami a informovať má o spôsobe otvorenia ekonomiky.

NAŽIVO Premiér na tému: Ako otvoríme slovenskú ekonomiku

12:15 „Ak otvoríme obchodné prevádzky, tak prínos pre slovenské HDP bude maximálne dve percentá HDP,“ hovorí Matovič o analýze Inštitútu finančnej politiky.

12:12 Prioritou je chrániť zdravie a životy. „Bonus by mali dostať chorí ľudia, ktorým musíme odsúvať operácie. Budúci pondelok zverejníme presný plán, kedy a ktoré prevádzky budeme otvárať,“ povedal Matovič s tým, že nevidí dôvod na unáhlené otváranie prevádzok bez rozmýšľania. „Počkáme, ako dopadne testovanie v rómskych osadách a dedinkách okolo, aký veľký je problém v karanténach, v DSS a ako veľký problém vyrobili ľudia, ktorí nedodržiavali opatrenia počas sviatkov,“ povedal.

12:11 Premiér Matovič opäť kritizoval nedodržiavanie opatrení. „Napriek tomu sme na tom v porovnaní s ostatnými veľmi dobre,“ uviedol. „Áno, ekonomika trpí, lebo máme približne 30-percentný pokles. Zvyšok je však zdravý v tom, že ani zamestnanci, ani zamestnávatelia sa nemusia bát prísť do práce preto, že sa nakazia,“ povedal.

12:10 Minister zdravotníctvo Marek Krajčí informoval, že na Slovensku pribudlo v pondelok 66 nových prípadov koronavírusu, z toho 48 pacientov v DSS v Pezinku (43 klientov a 5 zamestnancov). „Z nich je 12 hospitalizovaných a jeden je na umelej pľúcnej ventilácii,“ uviedol Krajčí.

Čo je lepšou cestou?

Premiér Matovič sa zatiaľ nechystá uvoľňovať opatrenia, ktoré sa na Slovensku zaviedli kvôli šíriacemu sa koronavírusu. Dnes sa stretol s konzíliom odborníkov - epidemiológmi i ekonómami. S týmito odborníkmi sa stretne aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Diskutovať budú o aktuálnej epidemiologickej situácii a podmienkach, ktoré musia byť naplnené, aby mohlo dôjsť k postupnému uvoľňovaniu prísnych opatrení vzhľadom na ekonomické a sociálne dopady krízy,“ uviedla Prezidentská kancelária.

Matovič sa na adresu opatrení vyjadril aj na sociálnej sieti. „Jedna záhada, ktorú potrebujem vyriešiť, na rozhýbanie mysle na úvod pracovného týždňa ... vraj to robím zle, lebo existuje x iných lepších ciest ... ktoré to sú tie lepšie cesty, ak sme zatiaľ najlepší v Európe?“ pýta sa Matovič.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Podľa neho zatiaľ neexistuje lepšia cesta, ako nákazu zvládať. „Ktorákoľvek krajina v Európe by si to s nami teraz rada vymenila, len my sme nespokojní, lebo chceme viac. Vážme si, prosím, to čo máme a nedovoľme si to vziať,“ dodal Matovič.