KORONAVÍRUS Slovensko má po včerajšku nižší počet nových nakazených: Testov bolo viac ako dvetisíc

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 147 pacientov, z toho u 44 bol koronavírus potvrdený, v 103 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Z ochorenia sa doteraz podarilo vyliečiť 23 pacientov. Chorobe doteraz podľahli dve osoby.

Celkovo je na Slovensku vo vekovej kategórii nad 65 rokov je pozitívnych 57 osôb. Najviac ich je v okrese Bratislava - 9 mužov a 10 žien, nasleduje okres Prievidza – 3 ženy a traja muži, okres Košice – traja muži, 1 žena, či okres Martin – 2 muži a 1 žena.

Z celkového počtu 2174 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 1191 testov, zachytili 11 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 983 testov, dva boli pozitívne.

Bratislavský kraj je naďalej prvý v počte nakazených

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 207, nasledujú Košický kraj – 95, Prešovský kraj – 89, Trenčiansky kraj - 86, Žilinský kraj – 86, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj - 54 a Nitriansky kraj s 45 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 392 mužov a 336 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 224 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 207, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 151 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 102 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek).

Počet vyliečených naďalej zostáva na úrovni 23. Dnešné číslo nakazených je tak oproti včerajším 14 prípadom menšie.

Zoznam dnešných nakazených podľa pohlavia, veku a okresu:

Žena 45 Spišská Nová Ves

Žena 41 Bratislava

Muž 32 Bratislava

Žena 60 Nové Zámky

Žena 62 Senec

Žena 72 Žilina

Žena 26 Dunajská Streda

Muž 34 Bratislava

Žena 29 Senec

Žena 63 Dunajská Streda

Muž 27 Pezinok - v karanténnom stredisku

Žena 36 Bratislava

Žena 90 Pezinok