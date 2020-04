Matovičova vláda do opatrení prepašovala aj jeden neobmedzený zákaz! Vážny zásah do práv, tvrdí právnik

„Neviem, či to bol úmysel, že pri zákaze neuviedli žiadne časové obdobie. Keď však zoberiem do úvahy neskonalú túžbu premiéra Matoviča bojovať proti tej hnusobe vonku, nech tým myslí čokoľvek, je dosť možné, že práve tento bod bez časového obmedzenia považuje za nástroj túto svoju túžbu realizovať,“ reagoval pre topky.sk právnik na občianske právo a verejnú správu Martin Alušic.

Podľa jeho názoru od stredy tohto týždňa a uverejnením nariadenia v Zbierke zákonov nie je jasné, dokedy bude zákaz zhromažďovať sa platiť. „Kým obmedzenia majú napríklad určený jasný začiatok a koniec, v prípade zákazu to jednoducho nie je. Podľa schváleného nariadenia, aj budúci týždeň po Veľkonočných sviatkoch, bude aj ďalej pokračovať náš zákaz zhromažďovať sa. A to kdekoľvek na ulici, akýmkoľvek spôsobom, s akýchkoľvek dôvodov. Teda okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti,“ vysvetlil Martin Alušic. Je presvedčený, že toto opatrenie je nerealizovateľné a navyše je to veľmi vážny zásah do práv občanov. Či je adekvátny, nechá na posúdenie iných odborníkov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Myslí si, že podľa tejto formulácie môže prísť k absurdným situáciám, kedy sa ani na ulici nemôže stretnúť osoba so svojimi deťmi, keď nežije v spoločnej domácnosti. „To znamená, že podľa tejto formulácie sa len človek môže pozerať, ako na druhej strane cesty ide jeho rodina, deti a nemôžu sa zdržiavať na jednom mieste. To isté platí aj pre starých rodičov, lebo s nimi nežijú v spoločnej domácnosti. Musím povedať, že ak kedysi Igor Matovič povedal, že Richard Sulík nie je veľmi empatický človek, tak pán premiér teraz ukazuje, že Richard Sulík oproti nemu je bezodnou studnicou empatie,“ dodal odborník na občianske právo.

Problém so schváleným nariadením vlády má aj bývalý poslanec NR SR za Smer – SD a súčasný pedagóg na správne právo na Právnickej fakulte UK Anton Martvoň, ktorý upozornil na chýbajúci časový údaj pri zákaze. Tiež mu nie je jasné, či ide o úmysel alebo len chybnú formuláciu v uznesení vlády. „ Je pravdou, že Vláda SR schválila okrem obmedzenia slobody cestovania od 08.4.do 13.4.2020 ešte jednu vec. A bez časového obmedzenia počas vyhláseného núdzového stavu (teda aj mimo Veľkej noci), čo si veľa ľudí zatiaľ nevšimlo. Ide o zákaz zhromažďovania sa okrem stretnutia osôb v spoločnej domácnosti,“ upozornil Anton Martvoň.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Keďže sa vláda pri tomto dokumente odvoláva na zákon o zhromažďovaní, kladie si otázku, ako budú aj mimo sviatkov posudzované dlhé rady pred potravinami a pred obchodmi, kde si ľudia môžu vymieňať názory či diskutovať. Rovnako sa zamýšľa nad otázkou, či bude možné zvolávať aj tlačové besedy napríklad aj premiéra, kde je množstvo novinárov. Lebo podľa tohto zákona je akékoľvek zhromažďovanie zakázané. A to isté platí aj o poslancoch, keď zasadajú.