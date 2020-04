KORONAVÍRUS Rokovanie vlády: Slovensko má druhú obeť nákazy! Pacientka mala viacero ochorení

VIDEO Vláda po rokovaní s predstaviteľmi KOZ SR

16:16 Krízový štáb rozhodol o tom, že všetci, ktorí sa vracajú zo zahraničia, musia ísť do povinne karantény. Potvrdil pred rokovaním vlády minister vnútra Roman Mikulec. „Momentálne striktne platí 30 kilometrov,“ uviedol a dodal, že situácia sa mení z hodiny na hodinu.

16:09 Slovensko má druhú obeť koronavírusu

Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval o druhom úmrtí na koronavírus. Ide o pacientku, ktorá bojovala o život niekoľko dní. Mala nad 65 rokov a mala aj ďalšie ochorenia. „Dnes ráno boj o život prehrala,“ povedal Krajčí. Prvou obeťou bol pacient z Bojníc.

13:47 Premiér má už len týždeň na predloženie programového vyhlásenia vlády. Urobiť tak má do budúceho pondelka. Zatiaľ sú známe len niektoré oblasti, ktoré by v ňom mali byť. Reflektovať by malo aj na dôsledky krízy spôsobenej šírením nového koronavírusu. Dnes by mal šéf parlamentu predložiť aj znenie Koaličnej zmluvy.

13:07 Rokovanie vlády začne o 16-tej, teda po stretnutí s prezidentkou.

12:32 Rokovanie vlády by malo začať o druhej. V tom čase sa má premiér a šéf parlamentu stretnúť s prezidentkou Čaptuovou.

12:25 Dôležité podľa odborárov aj premiéra je, aby sa zabránilo masívnemu prepúšťanie zamestnancov a tým aj spomaleniu nárastu nezamestnanosti.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

12:20 Čakáme na potvrdenie EK o pravidlách pomoci firmám

Do niekoľkých dní bude mať Slovensko od Európskej komisie odpoveď, či bude môcť rovnaké podmienky pomoci ako pre malé firmy uplatniť aj pre tie veľké, povedal premiér. Doteraz bola maximálna suma takejto pomoci limitovaná európskymi pravidlami, SR o tom ale s EK intenzívne rokuje.

12:18 O kurzarbeite sa bavili „akademicky“. „Dohodli sme sa, že naše výrobné zväzy budú pokračovať v rokovaní s ministerstvom hospodárstva,“ povedal Magdoško v súvislosti s tým, či sa im pozdáva výška schválenej a navrhovanej pomoci pre firmy a ich zamestnancov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

12:14 Žiadne opatrenia zatiaľ neoznámili, sociálny dialóg má pokračovať. Vláda rokovala o dohode s odborármi. „Minister hospodárstva aj ďalší ministri sa stretli so zamestnávateľmi. My sme nekričali ani neplakali, šli sme svojou cestou, dohodli sme si stretnutie a som rád, že sa to udialo,“ odpovedal Magdoško na otázku, prečo neprebiehajú rokovanie tripartitne, teda aj so zamestnávateľmi.

12:08 Magdoško na úvod poďakoval premiérovi aj všetkým, ktorí sa rokovania zúčastnili. Na dnešnom rokvoaní sa venovali sociálnemu dialógu, zachovaniu zamestnanosti, kolektívnemu vyjednávaniu. „Dohodli sme sa, že budeme mať možnosť predložiť pripomienky k programovému vyhláseniu vlády,“ uviedol. Zmena legislatívy by zároveň nemala byť robená bez sociálneho dialógu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

12:07 „Spoločne si uvedomujeme, že sme na jednej lodi a som rád, že sme na tejto úrovni sociálny dialóg začali. Odborárov považujeme za veľmi blízkych partnerov vlády,“ uviedol Matovič s tým, že je potrebné čo najviac znížiť mieru prepúšťania.

12:05 Matovič v úvode privítal Magdoška. „Sociálny dialóg je dôležitý v prípade sociálneho mieru. O to viac je dôležitý v krízových situáciách,“ uviedol na úvod.

Na stretnutí boli prítomní aj minister práce Milan Krajniak, minister financií Eduard Heger či Jana Kiššová. Predseda OZ KOVO Emil Machyna uviedol, že s vládou rokujú o podmienkach pomoci pre podniky.

Potravín máme dostatok

Premiér sa dnes zúčastnil aj pravidelného rokovania krízového štábu ministerstva pôdohospodárstva. Experti agrorezortu so zástupcami poľnohospodárov, spracovateľov potravín a slovenských i zahraničných obchodníkov na ňom rokovali o aktuálnom vývoji v agrosektore na Slovensku i v zahraničí. „Dnes na krízovom štábe ministerstva pôdohospodárstva obchodníci potvrdili dostatočné zásoby potravín na skladoch na Slovensku. Čo je tiež pozitívne pre boj s pandémiou, znížila sa aj frekvencia nakupovania obyvateľmi. Ľudia si nakupujú viac počas jednej návštevy obchodu,“ povedal Matovič.

Zdroj: MPaRV SR

„Obchodníci nám potvrdili, že Slováci sa zároveň predzásobili potravinami. Napríklad ryže nakúpili Slováci za prvý štvrťrok toľko, ako za 10 mesiacov roku minulého. Menej však obyvatelia nakupujú vysokofrekvenčný sortiment ako je pečivo, cukrovinky, či kvety. Pokles veľkonočného sortimentu je medziročne až okolo úrovne 50 percent,“ ozrejmil šéf rezortu pôdohospodárstva Ján Mičovský. Po výraznom náraste nákupu potravín v marci sa situácia v obchodoch stabilizovala. Distribúcia potravín už prebieha plánované a distribučné sklady obchodníkov s potravinami sú dostatočne zásobené nielen čerstvými, ale aj trvanlivými potravinami.

Zdroj: MPaRV SR

Kritika odborárov

KOZ SR minulý týždeň kritizovala prístup novej vlády k sociálnym partnerom. Ako uviedol Marián Magdoško, nástupom novej vlády sociálny dialóg skončil, ich správanie považuje za aroganciu moci.

Ako uviedol Magdoško, 23. marca listom kontaktoval predsedu vlády Igora Matoviča aj predsedu parlamentu Borisa Kollára, v ktorom ich žiadal o stretnutie vzhľadom na súčasnú kritickú situáciu okolo nového koronavírusu. Doteraz však na list nikto nereagoval.

Zdroj: Úrad Vlády SR

„Prijímajú sa novely Zákonníka práce o nás bez nás,“ kritizuje Magdoško a upozorňuje, že ak vláda nebude so sociálnymi partnermi komunikovať, zväz nebude vedieť garantovať sociálny zmier v spoločnosti. Vláde odkazuje, že ich kľúčovými požiadavkami sú zachovanie zamestnanosti v čo najväčšej miere, urýchlené vymenovanie nových členov vlády v tripartite a predseda tripartity by mal urýchlene zvolať mimoriadnu tripartitu. „Je to otázka 15 minút a sedíme,“ dodal Magdoško.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Chaos v prijímaní opatrení

Takisto kritizuje chaos v prijímaní opatrení a fakt, že niektoré z nich môžu byť diskriminačné. Podľa neho je nespravodlivé, že matka s dieťaťom na OČR dostane 55 % svojej mzdy, pričom zamestnanec, ktorý nepracuje preto, lebo je prevádzka nútene zavretá, dostane 80 % svojej mzdy.

Viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová dodala, že komunikácia so sociálnymi partnermi v prípade prijímania opatrení môže byť prínosná, vzhľadom na ich skúsenosti. Vyjadrila obavy z toho, že môže dôjsť k masívnemu prepúšťaniu a masívnemu nárastu nezamestnanosti.

Pritom keby vláda so sociálnymi partnermi komunikovala, mohli by sa vyhnúť mnohým otázkam a nejasnostiam, ktoré vychádzajú z už prijatých opatrení. Ako dodala, KOZ SR očakávala s balíkom „prvej pomoci“ aj súbežný balík opatrení, ktorý by pomohol zamestnancom. Ďalej vyslovila obavy, že medzi opatreniami sú aj také, ktoré s krízou nesúvisia. „Vyzývame na to, aby akákoľvek pomoc bola rýchla, s nízkou administratívnou záťažou. Ideálne je v tejto chvíli plošné a univerzálne riešenie, ktoré práve odbúra nadmernú administratívnu záťaž,“ dodala Uhlerová.

Odborári ďalej upozornili na fakt, že nie všetci zamestnávatelia dodržiavajú pravidlá. Napríklad starostovia niektorých obcí nútia zamestnancov materských škôl chodiť do práce. Taktiež uviedli, že listami budú kontaktovať príslušné ministerstvá, aby sa do budúceho programového vyhlásenia vlády dostal aj sociálny aspekt od sociálnych partnerov.