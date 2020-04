KORONAVÍRUS Matovič sa radil s odborníkmi o Veľkej noci: Premiér navrhne obmedzenie pohybu!

Premiér Igor Matovič o prijatých opatreniach počas Veľkej noci Uverejnil používateľ Topky.sk Nedeľa 5. apríla 2020

Na pondelkovom zasadnutí vlády navrhne premiér Igor Matovič prijatie uznesenia obmedziť voľný pohyb osôb od 8. apríla do 13. apríla s výnimkou ciest do a zo zamestnania, nákupu, návštevy lekára, pobytu v prírode v rámci okresu, pohrebu príbuzného, starostlivosti o príbuzného či susedskej výpomoci.

"Bojíme sa, aby sme nezapálili zápalku a aby sme sa neposunuli v počte pozitívne testovaných po týchto veľkonočných sviatkoch do takých úrovní, kde by sa nám to vymklo spod kontroly," povedal premiér.