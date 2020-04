KORONAVÍRUS Matovič podpísal zmluvu na 300 pľúcnych ventilátorov: Pribudlo ďalších 21 nakazených

Premiér Matovič povedal, že Chirana Medical do konca júna dodá slovenským nemocniciam 300 ventilátorov. Zároveň na brífingu oznámil, že na Slovensku pribudlo ďalších 21 nakazených koronavírusom. Celkovo ich je tak 471. V Piatok otestovali 1889 ľudí.

Matovič opäť zopakoval, že sa zvažuje sprísnenie opatrení v boji proti koronavírusu, bližšie ich však nekonkretizoval. „Musíme sa rozhodnúť, ako znížiť riziko nákazy,“ dodal Matovič s tým, že ide najmä o ochranu najzraniteľnejších, teda ľudí na 65 rokov.

🔴🎥Chirana Medical dodá do slovenských nemocníc 300 špičkových pľúcnych ventilátorov!🏥 Premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí po stretnutí s predstaviteľmi firmy Chirana Medical. Uverejnil používateľ OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Sobota 4. apríla 2020

"Na ceste do Chirany Medical v Starej Turej podpísať kľúčovú zmluvu. S tými chlapmi som rokoval len v rúškach a o to viac som sa mohol sústrediť na ich oči - a bola v nich najmä pokora a odhodlanie pomôcť Slovensku. A nakoniec sme ich “ukecali” - 300 špičkových pľúcnych ventilátorov pre našich chorých na Covid-19 do konca júna," napísal premiér ešte ráno na Facebooku.