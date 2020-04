KORONAVÍRUS Nová bilancia nakazených: Testujeme stále viac! Pribudlo 24 prípadov, nové opatrenia

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes stretne s predstaviteľmi ústredného krízového štábu. Premiér Igor Matovič ho zriadil krátko po nástupe do vlády. Premiér oznámil, že na Slovensku pribudlo 24 nových prípadov nákazy.

Prezidentka sa má dnes na Úrade vlády SR stretnúť s členmi permanentného krízového štábu. Premiér Igor Matovič ho zriadil začiatkom minulého týždňa a zasadať by mal každý deň.

Vláda predstavila tri ďalšie opatrenia, ktoré sú súčasťou tzv. druhej pomoci:

1. opatrenie – Občan môže banku požiadať o odklad splátok a úverov až do deväť mesiacov, a to prostredníctvom elektronického formulára.

2. opatrenie – O tento odklad môžu požiadať aj SZČO a malé a stredné firmy.

3. opatrenie – Vláda a banky sa ďalej dohodli na zvýšení limitu na bezkontaktné platby zo súčasných 20 na 50 eur.

NAŽIVO Tlačovka premiéra Igor Matoviča a ministra financií Eduarda Hegera: Premiér predstavuje dohodu s bankami o odklade splátok úverov

12:09 Po skončení 9 mesiacov bude mať firma na výber, že si tieto splátky preusie na záver všetkých splátok, ktoré ho čakajú v budúcnosti, uviedol Heger.

12:05 „Absolútna sloboda a nulová byrokracia,“ to je podľa Matoviča cieľ. „Som rád, že aj banky evidujú, že je to v prvom rade ľudská kríza,“ uviedol.

12:03 Matovič uviedol, že ľudia nemusia ísť do banky hneď zajtra. Čas majú počas celej krízy. „Človek má úplnú slobodu v tom, koľko splátok a v akej miere si preloží,“ povedal premiér.

12:01 Tretím opatrením je v čo najkratšom čase predstaviť riešenie, aby sa bezkontaktné platby zvýšili z 20 na 50. „Budú chránení pred šírením nákazy,“ uviedol Heger.

11:57 Druhé opatrenie je odklad pre SZČO a malé a stredné podniky. Pri nich rovnako platí odklad splátok o deväť mesiacov.

11:55 Minister financií oznámil tri konkrétne riešenia. „Žiadny človek nesmie prísť o strechu nad hlavou. Súčasťou druhej pomoci je odklad splátok a úverov až do deväť mesiacov v prvom rade pre občanov,“ uviedol Heger. „Občan môže banku o tento odklad požiadať. Celý proces bude jednoduchý. Bude to prebiheať elektronicky, kde sa vyplní jeden formulár a viac-menej je to vybavené. Ľudia nebudú registrovaní ako neplatiči.“

11:53 Heger uviedol, že kríza, ktorá zasiahla svet je historická. Okrem iných hľadísk sa museli zaoberať aj tým, ako budú ľudia splácať úvery a hypotéky.

11:51 Včera bolo testovaných až 1454 ľudí a 24 z toho bolo pozitívnych.

11:49 „Boj s koronavírusom má rôzne následky. Jedno je medicínske hľadisko,“ povedal premiér Matovič.

11:16 O pár minút bude mať brífing minister financií Eduard Heger.

11:14 Prezidentka Čaputová je na ústrednom už vyše hodiny. Spolu s predstaviteľmi rokujú o sprísnení podmienok počas Veľkej noci.

10:00 Prezidentka Čaputová dorazila na zasadnutie krízového štábu a stretla sa s jej predstaviteľmi.

Permanentný krízový štáb

Súčasťou ústredného krízového štábu sa začiatkom minulého týždňa stal užší tím odborníkov, ktorých úlohou je permanentne vyhodnocovať informácie a koordinovať činnosť v rámci zabezpečovania rozhodnutí a prijímania opatrení, ktoré majú zamedziť šíreniu nového koronavírusu. Uviedol vtedy premiér Igor Matovič.

V tejto skupine bude pôsobiť infektológ profesor Vladimír Krčméry, odborník na biochémiu Robert Mistrík, manažér pôsobiaci v oblasti IT a telekomunikácií Peter Škodný i predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. „Títo ľudia budú jadrom tímu, ktorého úlohu je zosúladiť procesy medzi jednotlivými rezortmi a všetkými inštitúciami participujúcimi v procese aktivít proti šíreniu nového koronavírusu,“ uviedol Matovič.

Doteraz podľa neho chýbala koordinácia. „Jedna ruka nevedela, čo robí ľavá, ak sa aj niečo vybavilo, nie vždy sa o tom dozvedeli, tí, ktorých sa to týkalo,“ opísal Matovič predchádzajúci stav pri komunikácii o aktivitách a zabezpečovaní opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Neskôr sa k nim pripojil aj bývalý vládny splnomocnenec pre rómske komunity Peter Pollák. „Spolu s ďalším človekom sa bude špeciálne venovať situácii, predikcii a rizikám v prostredí marginalizovaných rómskych komunít,“ uviedol o hlavnom zábere činnosti Polláka v permanentnom krízovom štábe Matovič.