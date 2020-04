NAŽIVO Historický moment! Koaličnú zmluvu prvýkrát podpíšu aj poslanci

Koaličná zmluva upravuje základné vzťahy medzi vládnymi stranami. Jej znenie je stále tajné, hoci ju lídri vládnych strán OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí už podpísali. Koaličnú dohodu chcel premiér Matovič zverejnil už pred pár dňami, no jeho plán, aby ju podpísali všetci poslanci, termín zverejnenia odsunul. Zatiaľ sa ešte nestalo, aby koaličnú zmluvu podpisovali všetci poslanci.

12:54 Po podpise koaličnej dohody a následného odsúhlasenia programového vyhlásenia vlády sa bude od koaličných poslancov očakávať, že budú hlasovať za podporu zákonov, ktoré sa budú týkať opatrení v zmysle dohôd. Uviedol to premiér Matovič. Pri zákonoch, ktoré budú nad rámec spoločných dohôd, budú mať podľa jeho slov poslanci zelenú kartu.

12:42 Obsah koaličnej zmluvy by mal Boris Kollár zverejniť v pondelok 6. apríla.

12:41 Koaličnú dohodu podpíše všetkých 95 poslancov

Šéf parlamentu Boris Kollár povedal, že podpis koaličnej zmluvy je historický okamih, lebo ju podpisujú všetci koaliční poslanci. Potvrdil to aj šéf SaS Richard Sulík, koaličnú zmluvu podpíše všetkých 95 poslancov koalície.

„Vyjadrujú určitý symbol – a ten symbol je spájanie. V čase pandémie sa všetci musíme zomknúť, je jedno, či z koalície a opozície. Každým jedným podpisom dáva každý jeden poslanec jasný signál, že keď sa zomkneme, nikto nás neporazí.“

Poslanci doteraz koaličnú zmluvu nikdy nepodpisovali

Matovič hneď po podpise dohody koaličnými partnermi avizoval, že by chcel, aby sa k podpisu pridali aj koaliční poslanci. Vedenie OĽaNO si takýmto záväzkom môže zabezpečiť poslušnosť vlastného klubu v parlamente. Krátko po voľbách Matovič tvrdil, že koaličnou dohodou nebudú poslanci viazaní. Ešte včera však premiér uviedol, že to teraz nerieši a má iné priority, pripustil, že poslanci napokon dohodu možno neodpíšu.

„Je to technikália, osobne to neriešim. (...) Mám iné priority, je to čerešnička na torte,“ povedal v tejto súvislosti Matovič. Za základ označil, že dohodu podpísali predsedovia koaličných strán. Zdôraznil, že dohoda je tak platná. Na otázku, či chcú dohodu podpísať všetci poslanci, odpovedal, že to nerieši.

Koaličná dohoda

Koaličnú dohodu podpísali predstavitelia OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí 21. marca v priestoroch Bratislavského hradu. Predseda vlády tiež skonštatoval, že sa kráti aj termín na predloženie programového vyhlásenia vlády. Uistil, že koaliční partneri majú jeho prípravu pod kontrolu, pričom každý minister má vypracovať svoj podiel. Svoje návrhy PVV majú ministerstvá predložiť do konca týždňa.

Konečný návrh programového vyhlásenia vlády má Matovič predložiť na rokovanie kabinetu do 13. apríla. Následne musí vláda predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Kabinet tak musí urobiť podľa Ústavy SR do 30 dní po svojom vymenovaní, čo sa udialo 21. marca.