KORONAVÍRUS Rokovanie vlády: Tisíce Slovákov uviazli v zahraničí! Karanténa je preplnená

Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí pred dnešným rokovaní vlády uviedol, že v zahraničí momentálne na repatriáciu čaká viac ako tritisíc ľudí. Na Slovensku sa však zatiaľ nemôžu vrátiť, pretože na to nemám kapacity. Včera ministerstvo registrovalo vyše šesťtisíc žiadostí.

Chýbajú nám voľné kapacity

„Potom, ako sme pozastavili tento proces, čaká na repatriáciu ešte okolo 3100 ľudí. My sme schopní tento počet do zhruba dvoch týždňov dostať na Slovensko. Narážame však na voľnú kapacitu zariadení, kde by mohli títo občania stráviť karanténu,“ uviedol Klus.

Klus uviedol, že zabezpečiť voľné miesta by nemali len kraje, ale aj rezort vnútra alebo rezort obrany, na ktoré sa chystá apelovať. „Sme v permanentnom kontakte s oboma ministrami. Naši občania čakajú, kedy pošleme ďalšie lietadlá, ale nemôžeme tak spraviť, lebo nemáme miesto v karanténnych centrách,“ dodal.

Rezort obrany ponúklo päť budov

Minister obrany Jaroslav Naď v reakcii na Klusove vyjadrenia uviedol, že rezort obrany má možnosti. „Vláda bola informovaná o tom, že všetky ústredné orgány štátnej správy poskytujú množstvo ubytovacích kapacít na repatriáciu našich občanov. Aktuálne máme na rezorte obrany v našich kapacitách asi 600 ubytovaných ľudí, ktorí priebežne prichádzajú a odchádzajú podľa toho, kedy končia karantény a kedy sú testovaní,“ reagoval Naď pred rokovaním vlády.

Následne majú deň na dezinfekciu. Naď uviedol, že momentálne k dispozícii poskytli päť veľkých ubytovacích kapacít. „Sú to budovy, hotely, ktoré patria pod ministerstvo obrany a iné zariadenia, ktoré máme, aby sme ich ubytovali,“ povedal. Zároveň však ľudí vyzval, aby sa správali slušne. „Máme vážne problémy s ich trpezlivosťou a s tým, ako sa správajú z hľadiska bezpečnosti v našich kapacitách,“ povedal šéf obrany s tým, že ľudia likvidovali nábytok, vyhadzovali von oknom matrace a k personálu sa nesprávali slušne. Výmena ľudí je podľa Naďa relatívne rýchla. Zachytili aj pár pozitívnych prípadov, ktorí ostali v karanténe dlhšie ako týždeň (v prípade negatívne testovaných) a boli od ostatných izolovaní.

Proces repatriácie pozastavili

Klus ešte včera oznámil, že od výzvy na ukončenie prijímania žiadostí o repatriáciu k polnoci 2. apríla zaznamenal rezort ďalších 500 žiadostí. „Predpokladáme, že v podobnom duchu to bude pokračovať,“ naznačil. V rámci letov má byť zorganizovaný ešte jeden medzikontinentálny let, budú taktiež pokračovať lety v rámci Európy. „Najmä na miesta, odkiaľ je ťažké sa dostať komerčnými leteckými linkami, respektíve autobusom,“ objasnil Klus.

Repatriáciu koordinuje MZVaEZ v súčinnosti s partnermi z iných krajín. V rámci jedného letu preto lietadlo môže prepraviť ľudí z viacerých krajín. Ocenil v tejto súvislosti i spoluprácu s Českou republikou a Maďarskom. „S Českou republikou napríklad koordinujeme postup pri repatriácii našich občanov z Indie a Indonézie, maďarská strana nám prisľúbila pomoc pri preprave z USA, Kanady či Islandu,“ dodal Klus.

Prípady budú posudzovať individuálne

Aj po ukončení prijímania žiadostí môže podľa jeho slov prísť k prípadom, keď štát pomôže dostať sa ľuďom zo zahraničia domov. Prípady budú posudzovať individuálne. Klus priznal, že aj v doterajších organizovaných návratoch sa odohrali situácie, keď nahlásený občan si napokon prepravu rozmyslel. „Stalo sa to aj pri pondelkovej (30. 3.) repatriácii z írskeho Dublinu, no nie je to prípad skupín, len jednotlivcov,“ objasnil.

V niektorých prípadoch môže prísť podľa neho aj k tomu, že sa v dôsledku situácie v krajine nemôže dostať cestujúci na letisko. „Zaznamenali sme i prípady, že prepravovaní mali vysokú teplotu, takže sa na palubu nedostali,“ dodal. Cena pre repatriovaných za prepravu lietadlom sa odvíja od obsadenosti lietadla.

Vypnutie krajiny

Vláda pokračuje v rokovaniach aj dnes. Premiér Igor Matovič tento týždeň hovorí o tzv. blackoute, teda o vypnutí krajiny. Jeho rišenie však narazilo aj u jeho koaličných partnerov. Mnohí ekonómovia a odborníci sa vyjadrili, že ide o škodlivý návrh, ktorý by zrejme slovenskú ekonomiku potopil. Matovič uviedol, že by sa tak mohol rozhodnúť do týždňa alebo dvoch. Vojenská disciplína by platila zrejme zhruba tri až štyri týždne. Blackout by však ešte mal byť predmetom odbornej diskusie.