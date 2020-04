KORONAVÍRUS Ďalšie zasadanie parlamentu: Premiér Matovič s úvodným prejavom naložil Smeru

BRATISLAVA - Ekonomická a súčasná zdravotná kríza núti parlament a poslancov konať viac a intenzívnejšie, ako kedykoľvek predtým. Aj dnes zasadá parlament, ktorý bude rokovať o nových legislatívnych návrhoch vlády, ktoré by mali byť prerokované v zrýchlenom konaní. Súvisia so šíriacim sa koronavírusom. Parlament tiež ešte nemá zvolených predsedov výboru pre ľudské práva a výboru na kontrolu vojenského spravodajstva.

13:27 Pristúpi sa k tajnej voľbe predsedov výborov.

13:23 Tretím rečníkom v úvode je predseda NR SR Kollár. "Mrzí ma, že to začalo takým konfrontačným tónom. Vysielame veľmi zlý signál. Bolo by dobré, aby sme sa vrátili k práci. Chcem vás požiadať o to, aby ste sa neprekrikovali," hovorí predseda Sme rodina.

13:20 Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini prichádza s reakciou za rečnícky pult. "Je to vaša politická schizofrénia pán Matovič. Vyzvali ste nás na politickú kultúru, ale ešte predtým ste nám dobre nabrýzgali," povedal expremiér Matovičovi.

13:17 Matovič v závere vyzval Smer a Kotlebovcov, aby sa pridali k prispievaniu do dnes vládou zriadeného fondu vzájomnej pomoci pre ľudí, na ktorých podľa premiéra zákon nemyslí.

13:14 Podľa Matoviča je veľká hanba politickej strany Smer, že si Slovensko v týchto dňoch musí krajina požičiavať peniaze. "Už aj kotlebovci sa v porovnaní s vami pomaly správajú zodpovednejšie," skonštatoval Matovič.

13:11 "Prišiel som sem, lebo ma mrzí váš prístup. V dobe, keď sa parlamenty vo svete spájajú a všetci si uvedomujú, že sú na jednej lodi. Vy k nám sa správate ako hyeny. Keď nás bez akýchkoľvek obviňujete, ubližujete predovšetkým vlastným voličom. Prišiel som na začiatok tejto schôdze, aby som vás vyzval, aby sme odložili politikárčenie. My tie politické tričká odložiť vieme," apeluje Igor Matovič predovšetkým na smeráckych poslancov.

13:09 Premiér Igor Matovič požiadal o slovo v parlamente. "Chcel by som vás poprosiť, aby sme odložili politikárčenie bokom. Tieto slová patria hlavne poslancom opozičnej strany Smer. Váš prístup, ktorý ste zvolili, mi pripadá, čím horšie pre Slovensko, tým lepšie pre vás," začína v pléne Matovič.

13:08 Program schôdze bol schválený 101 poslancami.

13:04 Prítomných je 109 poslancov. Národná rada je teda uznášaniaschopná.

13:03 Predseda NR SR Boris Kollár otvára 4. schôdzu.

13:01 Minister Krajčí tvrdí, že je k dispozícii 300-tisíc chirurgických masiek pre zdravotníkov.

13:00 Cigániková hovorí o novom online systéme, kde sa každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nahodí do databázy. Z neho bude vyplývať aj to, koľko zdravotníckych pomôcok potrebuje. Prístup k nemu budú mať aj členovia výboru.

12:56 Jana Cigániková ako predsedníčka zdravotného výboru informuje o záveroch po konzultácii s hlavným hygienikom Jánom Mikasom a ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím.

12:55 Schôdza sa o pár minút začne.

Poslanci národnej rady majú dnes ďalšie z mimoriadnych rokovaní. Je to predovšetkým kvôli novým opatreniam vlády, ktoré budú podľa očakávania schvaľované formou zrýchleného legislatívneho konania. Tento typ schvaľovania zákonov je v poslednej dobe v parlamente skôr samozrejmý, keďže čelíme pandémii nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Na Slovensku máme už 400 potvrdených prípadov a prvú potvrdenú obeť z Bojníc.

Mala by prebehnúť aj tajná voľba šéfov výboru pre ľudské práva a výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva. O obidve sa už dvakrát pokúšali Ľuboš Blaha zo Smeru a Marian Kotleba z ĽSNS. Ani na druhý pokus však neuspeli. Podľa posledných informácií chce tento pokus zopakovať ešte raz poslanec Smeru Blaha.