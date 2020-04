NAŽIVO Vláda zriadila fond vzájomnej pomoci: Pribudlo ďalších 37 prípadov nákazy! Väčšina v Bratislave

NAŽIVO Tlačovka Igora Matoviča

Nové prípady koronavírusu

Premiér oznámil aj bilanciu nových prípadov za včerajšok. Počas utorka pribudlo na Slovensku 37 nových prípadov koronavírusu, z toho 16 v Bratislave. Testovaných bolo 877 ľudí. Najmladším bol päťročný chlapček z Bratislavy a najstaršou bola 87-ročná pani takisto z Bratislavy. Zároveň bola jedinou pacientkou v dôchodkovom veku. Ostatní nakazení mali pod 60 rokov a vekový priemer bol okolo 30.

Matovič sa vzdal svojho premiérskeho platu

Premiér Igor Matovič oznámil, že na Úrade vlády zriadia Fond vzájomnej pomoci, v rámci ktorého budú riešiť individuálne problémy. „Budeme radi, keď do tohto fondu prispievať aj ostatní politici. Chceme ukázať, že politika nie je odtrhnutá od ľudí. Na ľudí myslím nielen cez zákony, ale aj prostredníctvom tohto fondu.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Do fondu budú prispievať všetci koaliční politici, ministri a ďalší. „Vzdávam sa celého svojho premiérskeho platu a budem ho odovzdávať do tohto fondu každý mesiac, kým to bude potrebné,“ uviedol Matovič s tým, že to neočakáva od každého politika. „Z fondu budú prideľované prostriedky tým ľuďom, na ktorých zákon nemyslí,“ povedal Matovič.

Pomoc pre konkrétne rodiny a prípady

Predseda parlamentu Boris Kollár dodal, že tento fond bude slúžiť pre konkrétne rodiny alebo prípady. „Fond bude slúžiť pre jednotlivé prípady, ktoré neboli pokryté sieťou zákonov, ktoré prijímame,“ uviedol Kollár. Tento fond si budú môcť ľudia pozrieť aj na internete a budú vidieť, akou sumou politici priespeli. Predseda parlamentu hovorí, že pôjde o transparentný účet. „Ja som presvedčený, že to je najlepšie riešenie a bude adresné,“ uviedol šéf parlamentu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Všetci sa budeme skladať na to, čo by štát nedokázal riešiť. Sú to tie prípady, ktoré to najviac potrebujú,“ povedala Remišová. „Táto solidarita musí ísť dalej naprieč celým štátom.“ Pčolinský zo Sme rodina bude prispievať do fondu sumou tisíc eur mesačne.

Opatrenia prijaté na Slovensku sa javia ako účinné

Opatrenia, ktoré boli prijaté pre zastavenie šírenia ochorenia COVID-19, sa javia ako účinné. Ak ich bude Slovensko vedieť dlhšie dodržiavať, mohlo by zaradiť medzi päť krajín, ktoré najlepšie zvládli pandémiu nového koronavírusu. V utorok o tom informoval riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana a premiér Igor Matovič.

Podľa vládneho analytika sa tak môže Slovensko vyhnúť scenárom, aké sa ukázali v Taliansku, Španielsku či v americkom štáte New York. Vrchol epidémie by na Slovensku mohol byť približne v polovici júla. Podľa Smatanu však je potrebné zvýšiť kapacitu nemocníc a prísne dodržiavať opatrenia približne tri až štyri mesiace. Ďalší model vývoja pandémie nového koronavírusu plánuje Inštitút zdravotnej politiky zverejniť 3. apríla.