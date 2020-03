Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA - Koronavírus zmenil spôsob nakupovania. Nielen že sa obchod intenzívne presunul do on-line prostredia, aj možnosť platby je limitovaná. Už žiadna dobierka, kuriér nechce za tovar hotovosť, aby sa obmedzila možnosť nákazy. Bude to nakoniec COVID-19, ktorému sa podarí naplno vniesť digitálne platby do hlavného prúdu?