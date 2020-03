Kollár nie je vhodným kandidátom na predsedu parlamentu, tvrdí politológ

Boris Kollár počas mediálneho brífingu v rámci potlesku zdravotníkom a hasičom bojujúcim proti šíriacemu sa ochoreniu COVID-19

BRATISLAVA - Ak mal niekto kontakty na bratislavské podsvetie, najznámejšiu fotografiu s daňovým podvodníkom či momentky z lyžovačky s neprávoplatne odsúdeným podnikateľom Marianom K. nemôže byť vhodným kandidátom do funkcie druhého najvyššieho ústavného činiteľa v krajine. Uviedol to politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. Borisa Kollára (Sme rodina) zvolili do funkcie predsedu parlamentu poslanci Národnej rady SR na ustanovujúcej schôdzi z 20. marca. V tajnej voľbe získal líder hnutia Sme rodina 106 hlasov, proti bolo 28 poslancov a piati sa zdržali.