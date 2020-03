KORONAVÍRUS ONLINE Slovensko má 216 nakazených, dorazilo obrovské množstvo zdravotníckeho materiálu

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

08:58 V sobotu je Hodina Zeme, presúva sa na sociálne siete

WWF Slovensko na Hodinu Zeme spúšťa výzvu "Spolu v prírode". „Vyzývame ľudí, priateľov, firmy a organizácie, aby v sobotu 28. marca zverejnili na svojich sociálnych sieťach fotografie, na ktorých sú spolu v prírode s kolegami, kamarátmi či rodinou v období ešte pred pandémiou. K fotke pridali hashtagy #MojaHodinaZeme #spoluvprirode, označili @wwf_slovakia. Týmto jednoduchým gestom, by sme chceli “zaplaviť” internet a dať tak najavo, že zdravie a príroda sú pre nás najdôležitejšie,“ píše sa v stanovisku WWF Slovakia.

08:54 Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení žiada, aby sa nefavorizovali len štátne nemocnice

Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení žiada, aby sa pri rozdeľovaní ochranných rúšok a dezinfekčných prostriedkov nefavorizovali len štátne nemocnice. Asociácia apeluje na vládu SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. Poukazuje na to, že pacienti s podozrením na infekciu alebo infikovaní pacienti najskôr prichádzajú do zdravotníckych zariadení k praktickým lekárom či špecialistom. Až následne, ak je to potrebné, odosielajú sa do ústavnej starostlivosti.

08:28 Testy púchovských lekárov sú negatívne, zostávajú však v karanténe

Testy siedmich púchovských obvodných lekárov, ktorí sú od začiatku týždňa v karanténe, nepotvrdili nákazu koronavírusom. Napriek negatívnemu výsledku testov zostávajú lekári v karanténe a ich ambulancie zatvorené. Nakazený lekár neordinuje od 18. marca, o dva dni nato mu potvrdili ochorenie COVID-19.

08:25 Polícia upozorňuje, že Maďarsko spomaľuje prechod kamiónov cez svoje územie

Dosah to môže mať aj na dopravnú situáciu na území Slovenska, predovšetkým v okolí otvorených hraničných priechodov. Maďarský krízový štáb urobil toto rozhodnutie na základe kolapsu počítačového systému na rumunskej strane. Maďarsko preto uzatvorí hranice s Rumunskom. To, ako dlho budú trvať opatrenia voči hraniciam so Slovenskou republikou, nie je známe.

08:10 Nemocnice majú na infekčných oddeleniach desiatky voľných lôžok

Nemocnice sa napriek tomu pripravujú na možný väčší počet pacientov s ochorením Covid-19 spôsobeným koronavírusom. V rámci prípravy sa budú niektoré oddelenia nemocníc premieňať na takzvané červené pavilóny, pričom v najkrízovejšom variante sa celé zdravotnícke zariadenie pretransformuje na takzvanú Covid-nemocnicu.

08:00 Závod OZETA NEO zmenil štandardný výrobný program a naplno šije ochranné rúška

Jeden z najväčších slovenských výrobných závodov OZETA NEO zmenil štandardný výrobný program a namiesto pánskych oblekov sa pustil do výroby ochranných rúšok.